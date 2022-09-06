06 сентября 2022

Челябинский губернатор назначил детям с редкими болезнями ежемесячные выплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Родители детей с ихтиозом и буллезным эпидермолизом будут получать выплаты в размере пять тысяч рублей Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил дополнительную меру соцподдержки семей, воспитывающих детей с редкими заболеваниями. Об этом URA.RU сообщили 7 сентября в пресс-службе главы региона.

«Родители детей с ихтиозом и буллезным эпидермолизом будут получать ежемесячные выплаты в размере пять тысяч рублей. По поручению губернатора Алексея Текслера соответствующий законопроект внесен в заксобрание области», — заявили в пресс-службе.

Министр социальных отношений региона Ирина Буторина отметила, что дети, страдающие ихтиозом или буллезным эпидермолизом, постоянно нуждаются в специализированных средствах ухода и перевязочных материалах. Поэтому им важно оказывать материальную поддержку.

По информации минздрава области, в регионе проживают 12 детей, страдающих ихтиозом, и 8 детей с диагнозом «буллезный эпидермолиз». С 1 января 2022 года по поручению губернатора семьям, воспитывающим детей с диагнозами «фенилкетонурия» и «целиакия», также предоставляются ежемесячные выплаты в размере пять тысяч рублей.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил дополнительную меру соцподдержки семей, воспитывающих детей с редкими заболеваниями. Об этом URA.RU сообщили 7 сентября в пресс-службе главы региона. «Родители детей с ихтиозом и буллезным эпидермолизом будут получать ежемесячные выплаты в размере пять тысяч рублей. По поручению губернатора Алексея Текслера соответствующий законопроект внесен в заксобрание области», — заявили в пресс-службе. Министр социальных отношений региона Ирина Буторина отметила, что дети, страдающие ихтиозом или буллезным эпидермолизом, постоянно нуждаются в специализированных средствах ухода и перевязочных материалах. Поэтому им важно оказывать материальную поддержку. По информации минздрава области, в регионе проживают 12 детей, страдающих ихтиозом, и 8 детей с диагнозом «буллезный эпидермолиз». С 1 января 2022 года по поручению губернатора семьям, воспитывающим детей с диагнозами «фенилкетонурия» и «целиакия», также предоставляются ежемесячные выплаты в размере пять тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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