Махонин увеличивает социальные выплаты пермякам с детьми

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес проект закона об увеличении выплат приемным семьям

07 сентября 2022 в 11:46 Размер текста - 17 +

В 2022 году выплаты уже увеличивали Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин намерен увеличить на 20% выплаты приемным родителям, которые воспитывают детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья. Соответствующий проект закона Махонин внес в заксобрание. Документ опубликован на портале заксобрания. «Проектом закона предлагается увеличить с 1 января 2023 года размер вознаграждения приемного родителя за воспитание каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья до 20%», — говорится в пояснительной записке. Обязательное условие — дети должны учиться по адаптивным программам в школах, колледжах или находиться на семейном обучении. Сейчас в крае в приемных семьях проживают 729 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С 1 января 2022 года выплаты им уже увеличили на 10%. Повышенные выплаты получаю 410 приемных родителей. Расходы бюджета на новое повышение составят свыше 6 млн рублей. И они уже предусмотрены. Депутаты заксобрания рассмотрят документ на пленарном заседании в сентябре. Ранее URA.RU сообщало, что Махонин распорядился увеличить со второго полугодия на 10% все социальные выплаты.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин намерен увеличить на 20% выплаты приемным родителям, которые воспитывают детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья. Соответствующий проект закона Махонин внес в заксобрание. Документ опубликован на портале заксобрания. «Проектом закона предлагается увеличить с 1 января 2023 года размер вознаграждения приемного родителя за воспитание каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья до 20%», — говорится в пояснительной записке. Обязательное условие — дети должны учиться по адаптивным программам в школах, колледжах или находиться на семейном обучении. Сейчас в крае в приемных семьях проживают 729 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С 1 января 2022 года выплаты им уже увеличили на 10%. Повышенные выплаты получаю 410 приемных родителей. Расходы бюджета на новое повышение составят свыше 6 млн рублей. И они уже предусмотрены. Депутаты заксобрания рассмотрят документ на пленарном заседании в сентябре. Ранее URA.RU сообщало, что Махонин распорядился увеличить со второго полугодия на 10% все социальные выплаты.