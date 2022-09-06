06 сентября 2022

Махонин увеличивает социальные выплаты пермякам с детьми

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес проект закона об увеличении выплат приемным семьям
© Служба новостей «URA.RU»
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В 2022 году выплаты уже увеличивали Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин намерен увеличить на 20% выплаты приемным родителям, которые воспитывают детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья. Соответствующий проект закона Махонин внес в заксобрание. Документ опубликован на портале заксобрания.

«Проектом закона предлагается увеличить с 1 января 2023 года размер вознаграждения приемного родителя за воспитание каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья до 20%», — говорится в пояснительной записке. Обязательное условие — дети должны учиться по адаптивным программам в школах, колледжах или находиться на семейном обучении.

Сейчас в крае в приемных семьях проживают 729 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С 1 января 2022 года выплаты им уже увеличили на 10%. Повышенные выплаты получаю 410 приемных родителей.

Расходы бюджета на новое повышение составят свыше 6 млн рублей. И они уже предусмотрены. Депутаты заксобрания рассмотрят документ на пленарном заседании в сентябре. Ранее URA.RU сообщало, что Махонин распорядился увеличить со второго полугодия на 10% все социальные выплаты.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин намерен увеличить на 20% выплаты приемным родителям, которые воспитывают детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья. Соответствующий проект закона Махонин внес в заксобрание. Документ опубликован на портале заксобрания. «Проектом закона предлагается увеличить с 1 января 2023 года размер вознаграждения приемного родителя за воспитание каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья до 20%», — говорится в пояснительной записке. Обязательное условие — дети должны учиться по адаптивным программам в школах, колледжах или находиться на семейном обучении. Сейчас в крае в приемных семьях проживают 729 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С 1 января 2022 года выплаты им уже увеличили на 10%. Повышенные выплаты получаю 410 приемных родителей. Расходы бюджета на новое повышение составят свыше 6 млн рублей. И они уже предусмотрены. Депутаты заксобрания рассмотрят документ на пленарном заседании в сентябре. Ранее URA.RU сообщало, что Махонин распорядился увеличить со второго полугодия на 10% все социальные выплаты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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