Монеточка высказалась про розыск судебными приставами. Скрин

Монеточка призналась, что заплатила штраф Стасу Костюшкину, который судился с ней из-за плагиата

08 сентября 2022 в 18:04 Размер текста - 17 +

Монеточка решилась выложить скриншоты, в которых видно, что певица выплатила штраф частями Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Певица из Екатеринбурга Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова) заявила, что узнала о розыске судебными приставами из СМИ. Своими впечатлениями по этому поводу она поделилась в своем telegram-канале. «По поводу этого розыска. Я действительно не знаю, нахожусь ли я в нем, потому что мне не приходило никакое оповещение. Я узнала об этом только из новостей», — написала певица. Также она заявила, что полностью погасила долг. «Я оплачивала кусками, могу сделать скриншоты и выложить их сюда [в telegram-канал], что у меня все оплачено. Возможно, все это доходит с задержкой. Мне посоветовали позвонить приставу и лично сказать этой женщине, что я все оплатила», — поделилась Монеточка. Она добавила, что ей хочется поскорее забыть судебные разбирательства со Стасом Костюшкиным, потому что они «кринжовые и нелепые», а ей хочется спокойно наслаждаться материнством. Московские судебные приставы объявили в розыск Монеточку. Причина — невыплата штрафа экс-участнику дуэта «Чай вдвоем» Стасу Костюшкину, который судился с девушкой из-за плагиата. Басманный суд Москвы признал песню Лизы Монеточки «Мама, я не зигую» плагиатом на песню «Женщина, я не танцую». Суд взыскал с певицы 500 тысяч рублей. В доказательства своих слов певица выложила скрины оплаты штрафа Фото: teegram-канал Монеточки

Певица из Екатеринбурга Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова) заявила, что узнала о розыске судебными приставами из СМИ. Своими впечатлениями по этому поводу она поделилась в своем telegram-канале. «По поводу этого розыска. Я действительно не знаю, нахожусь ли я в нем, потому что мне не приходило никакое оповещение. Я узнала об этом только из новостей», — написала певица. Также она заявила, что полностью погасила долг. «Я оплачивала кусками, могу сделать скриншоты и выложить их сюда [в telegram-канал], что у меня все оплачено. Возможно, все это доходит с задержкой. Мне посоветовали позвонить приставу и лично сказать этой женщине, что я все оплатила», — поделилась Монеточка. Она добавила, что ей хочется поскорее забыть судебные разбирательства со Стасом Костюшкиным, потому что они «кринжовые и нелепые», а ей хочется спокойно наслаждаться материнством. Московские судебные приставы объявили в розыск Монеточку. Причина — невыплата штрафа экс-участнику дуэта «Чай вдвоем» Стасу Костюшкину, который судился с девушкой из-за плагиата. Басманный суд Москвы признал песню Лизы Монеточки «Мама, я не зигую» плагиатом на песню «Женщина, я не танцую». Суд взыскал с певицы 500 тысяч рублей.