Певицу Монеточку ищут судебные приставы. Скрин

Судебные приставы Москвы ищут певицу Монеточку, чтоб взыскать с нее полмиллиона рублей
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Концерт Монеточки в Теле-клубе. Екатеринбург, монеточка лиза, гырдымова елизавета
Суд взыскал с Монеточки полмиллиона рублей еще в апреле 2022 года Фото:

Московские судебные приставы объявили в розыск певицу из Екатеринбурга Монеточку (настоящее имя Елизавета Гырдымова). Причина — невыплата штрафа экс-участнику дуэта «Чай вдвоем» Стасу Костюшкину, который судился с девушкой из-за плагиата. Информация об этом появилась в базе официального сайта ФССП.

«Должник: Гырдымова Елизавета Андреевна, сумма непогашенного долга — 512 500 рублей», — говорится в деле. Исполнительное производство началось 10 августа 2022 года.

Ранее Басманный суд Москвы признал песню Лизы Монеточки «Мама, я не зигую» плагиатом на песню Стаса Костюшкина «Женщина, я не танцую». Суд взыскал с певицы 500 тысяч рублей. Изначально Костюшкин требовал 900 тысяч рублей. При этом он уже обвинял артистку в невыплате штрафа, на что Монеточка ответила, что еще даже не получила полное решение суда.

Фото:

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Московские судебные приставы объявили в розыск певицу из Екатеринбурга Монеточку (настоящее имя Елизавета Гырдымова). Причина — невыплата штрафа экс-участнику дуэта «Чай вдвоем» Стасу Костюшкину, который судился с девушкой из-за плагиата. Информация об этом появилась в базе официального сайта ФССП. «Должник: Гырдымова Елизавета Андреевна, сумма непогашенного долга — 512 500 рублей», — говорится в деле. Исполнительное производство началось 10 августа 2022 года. Ранее Басманный суд Москвы признал песню Лизы Монеточки «Мама, я не зигую» плагиатом на песню Стаса Костюшкина «Женщина, я не танцую». Суд взыскал с певицы 500 тысяч рублей. Изначально Костюшкин требовал 900 тысяч рублей. При этом он уже обвинял артистку в невыплате штрафа, на что Монеточка ответила, что еще даже не получила полное решение суда.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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