Певицу Монеточку ищут судебные приставы. Скрин

Судебные приставы Москвы ищут певицу Монеточку, чтоб взыскать с нее полмиллиона рублей

08 сентября 2022 в 13:05 Размер текста - 17 +

Суд взыскал с Монеточки полмиллиона рублей еще в апреле 2022 года Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Московские судебные приставы объявили в розыск певицу из Екатеринбурга Монеточку (настоящее имя Елизавета Гырдымова). Причина — невыплата штрафа экс-участнику дуэта «Чай вдвоем» Стасу Костюшкину, который судился с девушкой из-за плагиата. Информация об этом появилась в базе официального сайта ФССП. «Должник: Гырдымова Елизавета Андреевна, сумма непогашенного долга — 512 500 рублей», — говорится в деле. Исполнительное производство началось 10 августа 2022 года. Ранее Басманный суд Москвы признал песню Лизы Монеточки «Мама, я не зигую» плагиатом на песню Стаса Костюшкина «Женщина, я не танцую». Суд взыскал с певицы 500 тысяч рублей. Изначально Костюшкин требовал 900 тысяч рублей. При этом он уже обвинял артистку в невыплате штрафа, на что Монеточка ответила, что еще даже не получила полное решение суда. Фото: база официального сайта ФССП

Московские судебные приставы объявили в розыск певицу из Екатеринбурга Монеточку (настоящее имя Елизавета Гырдымова). Причина — невыплата штрафа экс-участнику дуэта «Чай вдвоем» Стасу Костюшкину, который судился с девушкой из-за плагиата. Информация об этом появилась в базе официального сайта ФССП. «Должник: Гырдымова Елизавета Андреевна, сумма непогашенного долга — 512 500 рублей», — говорится в деле. Исполнительное производство началось 10 августа 2022 года. Ранее Басманный суд Москвы признал песню Лизы Монеточки «Мама, я не зигую» плагиатом на песню Стаса Костюшкина «Женщина, я не танцую». Суд взыскал с певицы 500 тысяч рублей. Изначально Костюшкин требовал 900 тысяч рублей. При этом он уже обвинял артистку в невыплате штрафа, на что Монеточка ответила, что еще даже не получила полное решение суда.