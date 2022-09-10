Зеленский заявил, что грядущая зима определит будущее Украины

Зеленский: грядущая зима определит будущее Украины

11 сентября 2022 в 10:36 Размер текста - 17 +

По словам Зеленского, 90 дней зимы решат больше, чем все годы существования Евросоюза Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Грядущая зима определит будущее Украины, а также решит более 30 лет ее независимости. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский. «Впереди 90 дней, которые решат более 30 лет независимости Украины. 90 дней, которые решат больше, чем все годы существования Евросоюза. Зима определит наше будущее», — заявил Зеленский в своем ночном обращении 10 сентября, сообщает Newsweek. Ранее секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что Украину ждет тяжелая зима, если страна перестанет получать электроэнергию с Запорожской АЭС. «Если, не дай Бог, Запорожская атомная станция не будет производить для нашей страны энергетику в достаточном количестве, нам будет крайне трудно зимой», — сказал Данилов в интервью LB.ua. Власти Запорожья сообщили о том, что Киев отказался от электроэнергии с Запорожской атомной электростанции. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов отметил, что украинская сторона намеренно не принимает электричество, хотя техническая возможность подачи электричества присутствует.

Грядущая зима определит будущее Украины, а также решит более 30 лет ее независимости. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский. «Впереди 90 дней, которые решат более 30 лет независимости Украины. 90 дней, которые решат больше, чем все годы существования Евросоюза. Зима определит наше будущее», — заявил Зеленский в своем ночном обращении 10 сентября, сообщает Newsweek. Ранее секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что Украину ждет тяжелая зима, если страна перестанет получать электроэнергию с Запорожской АЭС. «Если, не дай Бог, Запорожская атомная станция не будет производить для нашей страны энергетику в достаточном количестве, нам будет крайне трудно зимой», — сказал Данилов в интервью LB.ua. Власти Запорожья сообщили о том, что Киев отказался от электроэнергии с Запорожской атомной электростанции. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов отметил, что украинская сторона намеренно не принимает электричество, хотя техническая возможность подачи электричества присутствует.