12 сентября 2022

Пермские чиновники выложили в соцсети фотожабу с Киркоровым. Скрин

Чиновники в Пермском крае выложили в соцсети «фотошоп» с Филиппом Киркоровым
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Концерт в Лужниках в День народного единства. Москва, киркоров филипп
С помощью поп-звезды Чайковский центр развития культуры решил подогреть интерес к приближающемуся фестивалю Фото:

Чайковский центр развития культуры (Пермский край) выложил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» фотожабу с фотографией российской поп-звезды Филиппа Киркорова. На картинке изображен певец, едущий в автобусе, и надпись: «Все едут в Зипуново!». Таким образом центр развития культуры анонсировал фестиваль «Оспожинки», который пройдет 17 сентября в селе Зипуново (Чайковский городской округ).

«Скоро! Планируй день с нами! Оспожинки в Зипуново», — написано чуть выше фотожабы.

Одна из подписчиц паблика в комментариях спросила администраторов сообщества, в курсе ли Киркоров? (Видимо, речь о том, в курсе ли певец, что он едет в Зипуново). На что в Чайковском центре развития культуры ответили, что, конечно, в курсе.

«Он бы с удовольствием посетил фестиваль фолк-рок исполнителей „Жива“ (часть фестиваля „Оспожинки“), но в это время у него концерт. А вы обязательно приезжайте!», — ответили подписчице в культурном учреждении.

Стоит отметить, что подписчикам такая шутка понравилась. Пост собрал 44 лайка, 12 перепостов и несколько смеющихся смайликов.

Шутка c фотожабой подписчикам понравилась. А вот сам Филипп Киркоров, судя по выражению лица, не очень рад поездке

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Чайковский центр развития культуры (Пермский край) выложил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» фотожабу с фотографией российской поп-звезды Филиппа Киркорова. На картинке изображен певец, едущий в автобусе, и надпись: «Все едут в Зипуново!». Таким образом центр развития культуры анонсировал фестиваль «Оспожинки», который пройдет 17 сентября в селе Зипуново (Чайковский городской округ). «Скоро! Планируй день с нами! Оспожинки в Зипуново», — написано чуть выше фотожабы. Одна из подписчиц паблика в комментариях спросила администраторов сообщества, в курсе ли Киркоров? (Видимо, речь о том, в курсе ли певец, что он едет в Зипуново). На что в Чайковском центре развития культуры ответили, что, конечно, в курсе. «Он бы с удовольствием посетил фестиваль фолк-рок исполнителей „Жива“ (часть фестиваля „Оспожинки“), но в это время у него концерт. А вы обязательно приезжайте!», — ответили подписчице в культурном учреждении. Стоит отметить, что подписчикам такая шутка понравилась. Пост собрал 44 лайка, 12 перепостов и несколько смеющихся смайликов.
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