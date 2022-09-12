Чиновники в Пермском крае выложили в соцсети «фотошоп» с Филиппом Киркоровым

С помощью поп-звезды Чайковский центр развития культуры решил подогреть интерес к приближающемуся фестивалю Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Чайковский центр развития культуры (Пермский край) выложил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» фотожабу с фотографией российской поп-звезды Филиппа Киркорова. На картинке изображен певец, едущий в автобусе, и надпись: «Все едут в Зипуново!». Таким образом центр развития культуры анонсировал фестиваль «Оспожинки», который пройдет 17 сентября в селе Зипуново (Чайковский городской округ).

«Скоро! Планируй день с нами! Оспожинки в Зипуново», — написано чуть выше фотожабы.

Одна из подписчиц паблика в комментариях спросила администраторов сообщества, в курсе ли Киркоров? (Видимо, речь о том, в курсе ли певец, что он едет в Зипуново). На что в Чайковском центре развития культуры ответили, что, конечно, в курсе.

«Он бы с удовольствием посетил фестиваль фолк-рок исполнителей „Жива“ (часть фестиваля „Оспожинки“), но в это время у него концерт. А вы обязательно приезжайте!», — ответили подписчице в культурном учреждении.

Стоит отметить, что подписчикам такая шутка понравилась. Пост собрал 44 лайка, 12 перепостов и несколько смеющихся смайликов.