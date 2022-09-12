12 сентября 2022

Свердловская полиция поймала иностранца, наставлявшего пистолет на прохожих

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Один из задержанных мужчин находился в розыске по делу о наркотиках Фото:

Полицейские задержали в Екатеринбурге двух мужчин, один из которых наставлял оружие на прохожих и плевал на дорогу. Информацию URA.RU подтвердил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Один из граждан, находившийся в РФ нелегально, будет выдворен за пределы страны. А второй уже находился в розыске по подозрению в причастности к преступлению, связанному с наркотиками», — сообщил Валерий Горелых.

Внимание на странных мужчин обратил депутат екатеринбургской гордумы, президент фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков. Он снимал на видео их машину и застал момент, когда один из мужчин начал приставать к девушкам. Злоумышленник убежал, как только Жуков попытался поговорить с ним.

Инцидент произошел 9 сентября. Делом странных мужчин заинтересовались оперативники свердловского главка полиции из отдела по противодействию экстремизму.

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Полицейские задержали в Екатеринбурге двух мужчин, один из которых наставлял оружие на прохожих и плевал на дорогу. Информацию URA.RU подтвердил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Один из граждан, находившийся в РФ нелегально, будет выдворен за пределы страны. А второй уже находился в розыске по подозрению в причастности к преступлению, связанному с наркотиками», — сообщил Валерий Горелых. Внимание на странных мужчин обратил депутат екатеринбургской гордумы, президент фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков. Он снимал на видео их машину и застал момент, когда один из мужчин начал приставать к девушкам. Злоумышленник убежал, как только Жуков попытался поговорить с ним. Инцидент произошел 9 сентября. Делом странных мужчин заинтересовались оперативники свердловского главка полиции из отдела по противодействию экстремизму.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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