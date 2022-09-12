Свердловская полиция поймала иностранца, наставлявшего пистолет на прохожих

13 сентября 2022 в 18:23 Размер текста - 17 +

Один из задержанных мужчин находился в розыске по делу о наркотиках Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Полицейские задержали в Екатеринбурге двух мужчин, один из которых наставлял оружие на прохожих и плевал на дорогу. Информацию URA.RU подтвердил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Один из граждан, находившийся в РФ нелегально, будет выдворен за пределы страны. А второй уже находился в розыске по подозрению в причастности к преступлению, связанному с наркотиками», — сообщил Валерий Горелых. Внимание на странных мужчин обратил депутат екатеринбургской гордумы, президент фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков. Он снимал на видео их машину и застал момент, когда один из мужчин начал приставать к девушкам. Злоумышленник убежал, как только Жуков попытался поговорить с ним. Инцидент произошел 9 сентября. Делом странных мужчин заинтересовались оперативники свердловского главка полиции из отдела по противодействию экстремизму.

Полицейские задержали в Екатеринбурге двух мужчин, один из которых наставлял оружие на прохожих и плевал на дорогу. Информацию URA.RU подтвердил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Один из граждан, находившийся в РФ нелегально, будет выдворен за пределы страны. А второй уже находился в розыске по подозрению в причастности к преступлению, связанному с наркотиками», — сообщил Валерий Горелых. Внимание на странных мужчин обратил депутат екатеринбургской гордумы, президент фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков. Он снимал на видео их машину и застал момент, когда один из мужчин начал приставать к девушкам. Злоумышленник убежал, как только Жуков попытался поговорить с ним. Инцидент произошел 9 сентября. Делом странных мужчин заинтересовались оперативники свердловского главка полиции из отдела по противодействию экстремизму.