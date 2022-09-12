Свердловская полиция поймала иностранца, наставлявшего пистолет на прохожих

Полицейские задержали в Екатеринбурге двух мужчин, один из которых наставлял оружие на прохожих и плевал на дорогу. Информацию URA.RU подтвердил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
«Один из граждан, находившийся в РФ нелегально, будет выдворен за пределы страны. А второй уже находился в розыске по подозрению в причастности к преступлению, связанному с наркотиками», — сообщил Валерий Горелых.
Внимание на странных мужчин обратил депутат екатеринбургской гордумы, президент фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков. Он снимал на видео их машину и застал момент, когда один из мужчин начал приставать к девушкам. Злоумышленник убежал, как только Жуков попытался поговорить с ним.
Инцидент произошел 9 сентября. Делом странных мужчин заинтересовались оперативники свердловского главка полиции из отдела по противодействию экстремизму.
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