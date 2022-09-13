ДТП с шестью машинами в Екатеринбурге произошло из-за иномарки, выехавшей на красный

Массовая авария в Екатеринбурге произошла из-за иномарки, вылетевшей на красный Фото: ИА «Ночные новости»

ДТП с участием шести автомобилей в Екатеринбурге произошло из-за иномарки, проехавшей светофор на красный. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«Автомобиль Nissan двигался по улице Щорса и, проехав перекресток на запрещающий сигнал светофора, врезался в автомобиль „Митсубиси“. После чего Nissan допустил наезд на стоящие на перекрестке автомобили „Опель“, „ГАЗ“, „Лексус“ и трактор», — рассказали в пресс-службе ведомства.

ДТП произошло на перекрестке Щорса-Белинского около 22 часов 13 сентября. В результате аварии люди не пострадали. Ранее URA.RU сообщало, что к месту происшествия выехали сотрудники МЧС и реанимации.

ДТП произошло на перекрестке Щорса-Белинского Фото: ИА «Ночные новости»

Авария случилась из-за иномарки, которая проехала перекресток на красный Фото: ИА «Ночные новости»

В ДТП пострадало шесть автомобилей Фото: ИА «Ночные новости»