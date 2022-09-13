Иномарка вылетела на красный: подробности массового ДТП в Екатеринбурге. Фото, видео

ДТП с шестью машинами в Екатеринбурге произошло из-за иномарки, выехавшей на красный
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Массовая авария в Екатеринбурге произошла из-за иномарки, вылетевшей на красный Фото:

ДТП с участием шести автомобилей в Екатеринбурге произошло из-за иномарки, проехавшей светофор на красный. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«Автомобиль Nissan двигался по улице Щорса и, проехав перекресток на запрещающий сигнал светофора, врезался в автомобиль „Митсубиси“. После чего Nissan допустил наезд на стоящие на перекрестке автомобили „Опель“, „ГАЗ“, „Лексус“ и трактор», — рассказали в пресс-службе ведомства.

ДТП произошло на перекрестке Щорса-Белинского около 22 часов 13 сентября. В результате аварии люди не пострадали. Ранее URA.RU сообщало, что к месту происшествия выехали сотрудники МЧС и реанимации.

ДТП произошло на перекрестке Щорса-Белинского
Фото:
Авария случилась из-за иномарки, которая проехала перекресток на красный
Фото:
В ДТП пострадало шесть автомобилей
Фото:
К месту происшествия приехали сотрудники МЧС и реанимации
Фото:

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ДТП с участием шести автомобилей в Екатеринбурге произошло из-за иномарки, проехавшей светофор на красный. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Автомобиль Nissan двигался по улице Щорса и, проехав перекресток на запрещающий сигнал светофора, врезался в автомобиль „Митсубиси“. После чего Nissan допустил наезд на стоящие на перекрестке автомобили „Опель“, „ГАЗ“, „Лексус“ и трактор», — рассказали в пресс-службе ведомства. ДТП произошло на перекрестке Щорса-Белинского около 22 часов 13 сентября. В результате аварии люди не пострадали. Ранее URA.RU сообщало, что к месту происшествия выехали сотрудники МЧС и реанимации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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