Массовая авария в Екатеринбурге произошла из-за иномарки, вылетевшей на красныйФото: ИА «Ночные новости»
ДТП с участием шести автомобилей в Екатеринбурге произошло из-за иномарки, проехавшей светофор на красный. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
«Автомобиль Nissan двигался по улице Щорса и, проехав перекресток на запрещающий сигнал светофора, врезался в автомобиль „Митсубиси“. После чего Nissan допустил наезд на стоящие на перекрестке автомобили „Опель“, „ГАЗ“, „Лексус“ и трактор», — рассказали в пресс-службе ведомства.
ДТП произошло на перекрестке Щорса-Белинского около 22 часов 13 сентября. В результате аварии люди не пострадали. Ранее URA.RU сообщало, что к месту происшествия выехали сотрудники МЧС и реанимации.
ДТП произошло на перекрестке Щорса-Белинского
Фото: ИА «Ночные новости»
Авария случилась из-за иномарки, которая проехала перекресток на красный
Фото: ИА «Ночные новости»
В ДТП пострадало шесть автомобилей
Фото: ИА «Ночные новости»
К месту происшествия приехали сотрудники МЧС и реанимации
Фото: ИА «Ночные новости»
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ДТП с участием шести автомобилей в Екатеринбурге произошло из-за иномарки, проехавшей светофор на красный. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Автомобиль Nissan двигался по улице Щорса и, проехав перекресток на запрещающий сигнал светофора, врезался в автомобиль „Митсубиси“. После чего Nissan допустил наезд на стоящие на перекрестке автомобили „Опель“, „ГАЗ“, „Лексус“ и трактор», — рассказали в пресс-службе ведомства. ДТП произошло на перекрестке Щорса-Белинского около 22 часов 13 сентября. В результате аварии люди не пострадали. Ранее URA.RU сообщало, что к месту происшествия выехали сотрудники МЧС и реанимации.