13 сентября 2022

В США признали мощь российской армии

Белый дом: Россия располагает мощной военной силой
© Служба новостей «URA.RU»
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201-я российская военная база. Таджикистан, Душанбе, солдаты, военнослужащие цво, военная база, строй, 201военная база
В Белом доме напомнили о большом потенциале вооружений России Фото:

Россия располагает очень крупными и мощными вооруженными силами. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Они (Россия — прим. ред. URA.RU) столкнулись со множеством проблем на Украине. Вне всяких сомнений. Но это все еще очень крупная и очень мощная военная сила. В распоряжении господина [президента РФ Владимира] Путина остается уйма военных возможностей, которые могут быть задействованы не только на Украине, но потенциально в других местах», — сказал он на брифинге в Белом доме, передает РИА «Новости».

Ранее экс-офицер разведки морской пехоты США Уильям Скотт Риттер-младший высказал мнение о том, что Россия успешно завершит спецоперацию на Украине. Он уточнил, что это будет дорого стоить для участников конфликта.

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Россия располагает очень крупными и мощными вооруженными силами. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Они (Россия — прим. ред. URA.RU) столкнулись со множеством проблем на Украине. Вне всяких сомнений. Но это все еще очень крупная и очень мощная военная сила. В распоряжении господина [президента РФ Владимира] Путина остается уйма военных возможностей, которые могут быть задействованы не только на Украине, но потенциально в других местах», — сказал он на брифинге в Белом доме, передает РИА «Новости». Ранее экс-офицер разведки морской пехоты США Уильям Скотт Риттер-младший высказал мнение о том, что Россия успешно завершит спецоперацию на Украине. Он уточнил, что это будет дорого стоить для участников конфликта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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