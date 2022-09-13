В США признали мощь российской армии

Россия располагает очень крупными и мощными вооруженными силами. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Они (Россия — прим. ред. URA.RU) столкнулись со множеством проблем на Украине. Вне всяких сомнений. Но это все еще очень крупная и очень мощная военная сила. В распоряжении господина [президента РФ Владимира] Путина остается уйма военных возможностей, которые могут быть задействованы не только на Украине, но потенциально в других местах», — сказал он на брифинге в Белом доме, передает РИА «Новости».
Ранее экс-офицер разведки морской пехоты США Уильям Скотт Риттер-младший высказал мнение о том, что Россия успешно завершит спецоперацию на Украине. Он уточнил, что это будет дорого стоить для участников конфликта.
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