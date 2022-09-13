Свердловские казаки придумают, как создать себе образ «храбрых воинов» в соцсетях

Казачьи атаманы собрались в Екатеринбурге, чтобы обсудить свой имидж в интернете

14 сентября 2022 в 15:46 Размер текста - 17 +

Атаман Олег Сененко признался, что казаков в интернете не любят Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уральские казаки начнут создавать себе в интернете образ «храбрых воинов» и «защитников родины, владеющих знаниями, современной техникой и новыми технологиями». Такой вопрос атаманы и общественники обсудят в Екатеринбурге на круглом столе «Казачество в современном мире», передает корреспондент URA.RU. Основные тезисы мероприятия, как следует из его программы, посвящены улучшению имиджа казаков в соцсетях и СМИ. Участники должны предложить способы, как этого добиться. «Закрепление в общественном сознании значимой роли российского казачества в жизни современной России», — гласит один из пунктов обсуждения. Сами казаки при этом уверяют, что в соцсетях к ним относятся крайне предвзято. «Мы решили сделать небольшой тест. Оделись [в казачью форму], прошлись [по улицам Екатеринбурга] — народ великолепно реагирует! Как только мы заходим на среду „Интернет“ — там какой-то кошмар. Там начинается: „нагаечники“, „да вы народ гнобите“, „жандармы“. Остались советские предрассудки, и о казачьем народе рассуждают как о полицейском подразделении. Мы хотим открыть, кто мы, что мы, чтобы не было такого», — поделился атаман казачьей станицы Горный Щит Олег Сененко. В середине мая между властями Екатеринбурга и казачьими обществами завязался заочный спор. Поводом стала идея мэра Алексея Орлова направить казаков на борьбу с вандалами, рисующими граффити на стенах. Орлов предложил дать вандалам «нагайкой пару раз по заднице». Сами казаки встретили инициативу критикой, а градоначальник позднее признал, что погорячился, и пообещал встретиться с казаками. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уральские казаки начнут создавать себе в интернете образ «храбрых воинов» и «защитников родины, владеющих знаниями, современной техникой и новыми технологиями». Такой вопрос атаманы и общественники обсудят в Екатеринбурге на круглом столе «Казачество в современном мире», передает корреспондент URA.RU. Основные тезисы мероприятия, как следует из его программы, посвящены улучшению имиджа казаков в соцсетях и СМИ. Участники должны предложить способы, как этого добиться. «Закрепление в общественном сознании значимой роли российского казачества в жизни современной России», — гласит один из пунктов обсуждения. Сами казаки при этом уверяют, что в соцсетях к ним относятся крайне предвзято. «Мы решили сделать небольшой тест. Оделись [в казачью форму], прошлись [по улицам Екатеринбурга] — народ великолепно реагирует! Как только мы заходим на среду „Интернет“ — там какой-то кошмар. Там начинается: „нагаечники“, „да вы народ гнобите“, „жандармы“. Остались советские предрассудки, и о казачьем народе рассуждают как о полицейском подразделении. Мы хотим открыть, кто мы, что мы, чтобы не было такого», — поделился атаман казачьей станицы Горный Щит Олег Сененко. В середине мая между властями Екатеринбурга и казачьими обществами завязался заочный спор. Поводом стала идея мэра Алексея Орлова направить казаков на борьбу с вандалами, рисующими граффити на стенах. Орлов предложил дать вандалам «нагайкой пару раз по заднице». Сами казаки встретили инициативу критикой, а градоначальник позднее признал, что погорячился, и пообещал встретиться с казаками.