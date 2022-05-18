Мэр Екатеринбурга оправдался за призыв бить вандалов нагайками. Видео

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Алексей Орлов объезжает объекты благоустройства и ремонта. Екатеринбург
Алексей Орлов заявил, что не отказывается от своих слов Фото:

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что «погорячился», предложив бить вандалов нагайками. Но от своих слов градоначальник не отказался, анонсировав, что в ближайшее время встретится с казаками.

«Я погорячился, конечно, по казакам. Но тем не менее не исключено, что мы казаков для охраны парковых зон будем привлекать. Я планирую в ближайшее время с ними встречаться. Потому что такая практика взаимодействия казачьих объединений с нашим минприроды есть. Будем ее применять в городе. Очень печально, что многое из того, что создается, быстро приходит в негодность благодаря вот этим людям, которые в моем понимании не любят свой город», — передает слова Орлова корреспондент URA.RU.

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Как писало URA.RU, на заседании совета неравнодушных горожан Орлов предложил наказывать вандалов нагайками. «А что нам мешает тех же казаков привлекать к борьбе с вандалами? Ну дадут [вандалам] пару раз по заднице», — сказал Орлов. По его мнению, если опираться только на полицию, у которой хватает своих проблем, вандалов не победить.

Его слова вызвали широкий резонанс. Реагируя на него, депутат Госдумы Андрей Альшевских (который избирался при его помощи в 2021 году) назвал предложение мэра самоуправством.

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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что «погорячился», предложив бить вандалов нагайками. Но от своих слов градоначальник не отказался, анонсировав, что в ближайшее время встретится с казаками. «Я погорячился, конечно, по казакам. Но тем не менее не исключено, что мы казаков для охраны парковых зон будем привлекать. Я планирую в ближайшее время с ними встречаться. Потому что такая практика взаимодействия казачьих объединений с нашим минприроды есть. Будем ее применять в городе. Очень печально, что многое из того, что создается, быстро приходит в негодность благодаря вот этим людям, которые в моем понимании не любят свой город», — передает слова Орлова корреспондент URA.RU. Как писало URA.RU, на заседании совета неравнодушных горожан Орлов предложил наказывать вандалов нагайками. «А что нам мешает тех же казаков привлекать к борьбе с вандалами? Ну дадут [вандалам] пару раз по заднице», — сказал Орлов. По его мнению, если опираться только на полицию, у которой хватает своих проблем, вандалов не победить. Его слова вызвали широкий резонанс. Реагируя на него, депутат Госдумы Андрей Альшевских (который избирался при его помощи в 2021 году) назвал предложение мэра самоуправством.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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