13 сентября 2022

В челябинский водоем выпустили 35 тысяч особей молодого сазана. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Зарыбление. Челябинск
Молодь сазана выпустили в Шершневское водохранилище Фото:

Челябинский цинковый завод (ЧЦЗ), входящий в структуру Уральской горно-металлургической компании (УГМК), 14 сентября выпустил в Шершневское водохранилище 35 тысяч молоди сазана. Посадочный материал для зарыбления предоставил Чебаркульский рыбозавод, передает корреспондент URA.RU с места событий.

Молодь сазана привезли в специальных емкостях. Сотрудники рыбозавода сачком вылавливали мальков и перегружали их в специальные чаши. В итоге эти чащи вынесли в водоем, и выпустили рыбу.

«Сегодня мы выпускаем 35 тысяч экземпляров молоди сазана для рыбаков Челябинска и очистки водоема. Также мы планируем на следующий год зарыбление озера Смолино. Будем выпускать молодь белого амура», — рассказал журналистам заместитель технического директора АО «Челябинский цинковый завод» Дмитрий Кустов.

Предприятие зарыбляет Шершни второй год подряд. В прошлый раз компания выпустила в водохранилище 69 тысяч особей сазана.

Зарыбление. Челябинск
Рыбу перегружали из емкостей рыболовным сачком
Фото:
Зарыбление. Челябинск
Фото:
Зарыбление. Челябинск
Было выпущено 35 тысяч экземпляров молодого сазана
Фото:
Зарыбление. Челябинск
Фото:
Зарыбление. Челябинск
Сазан очистит водоем от зарослей
Фото:

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Челябинский цинковый завод (ЧЦЗ), входящий в структуру Уральской горно-металлургической компании (УГМК), 14 сентября выпустил в Шершневское водохранилище 35 тысяч молоди сазана. Посадочный материал для зарыбления предоставил Чебаркульский рыбозавод, передает корреспондент URA.RU с места событий. Молодь сазана привезли в специальных емкостях. Сотрудники рыбозавода сачком вылавливали мальков и перегружали их в специальные чаши. В итоге эти чащи вынесли в водоем, и выпустили рыбу. «Сегодня мы выпускаем 35 тысяч экземпляров молоди сазана для рыбаков Челябинска и очистки водоема. Также мы планируем на следующий год зарыбление озера Смолино. Будем выпускать молодь белого амура», — рассказал журналистам заместитель технического директора АО «Челябинский цинковый завод» Дмитрий Кустов. Предприятие зарыбляет Шершни второй год подряд. В прошлый раз компания выпустила в водохранилище 69 тысяч особей сазана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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