В челябинский водоем выпустили 35 тысяч особей молодого сазана. Фото, видео

14 сентября 2022 в 14:47 Размер текста - 17 +

Молодь сазана выпустили в Шершневское водохранилище Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский цинковый завод (ЧЦЗ), входящий в структуру Уральской горно-металлургической компании (УГМК), 14 сентября выпустил в Шершневское водохранилище 35 тысяч молоди сазана. Посадочный материал для зарыбления предоставил Чебаркульский рыбозавод, передает корреспондент URA.RU с места событий. Молодь сазана привезли в специальных емкостях. Сотрудники рыбозавода сачком вылавливали мальков и перегружали их в специальные чаши. В итоге эти чащи вынесли в водоем, и выпустили рыбу. «Сегодня мы выпускаем 35 тысяч экземпляров молоди сазана для рыбаков Челябинска и очистки водоема. Также мы планируем на следующий год зарыбление озера Смолино. Будем выпускать молодь белого амура», — рассказал журналистам заместитель технического директора АО «Челябинский цинковый завод» Дмитрий Кустов. Предприятие зарыбляет Шершни второй год подряд. В прошлый раз компания выпустила в водохранилище 69 тысяч особей сазана. Рыбу перегружали из емкостей рыболовным сачком Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Было выпущено 35 тысяч экземпляров молодого сазана Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сазан очистит водоем от зарослей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский цинковый завод (ЧЦЗ), входящий в структуру Уральской горно-металлургической компании (УГМК), 14 сентября выпустил в Шершневское водохранилище 35 тысяч молоди сазана. Посадочный материал для зарыбления предоставил Чебаркульский рыбозавод, передает корреспондент URA.RU с места событий. Молодь сазана привезли в специальных емкостях. Сотрудники рыбозавода сачком вылавливали мальков и перегружали их в специальные чаши. В итоге эти чащи вынесли в водоем, и выпустили рыбу. «Сегодня мы выпускаем 35 тысяч экземпляров молоди сазана для рыбаков Челябинска и очистки водоема. Также мы планируем на следующий год зарыбление озера Смолино. Будем выпускать молодь белого амура», — рассказал журналистам заместитель технического директора АО «Челябинский цинковый завод» Дмитрий Кустов. Предприятие зарыбляет Шершни второй год подряд. В прошлый раз компания выпустила в водохранилище 69 тысяч особей сазана.