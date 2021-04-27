УГМК займется разведением рыбы в Челябинске

В Шершневское водохранилище выпустят десятки тысяч мальков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский цинковый завод (ЧЦЗ), входящий в структуру Уральской горно-металлургической компании (УГМК), собирается выпустить в Шершневское водохранилище десятки тысяч мальков сазана. Об этом сообщил URA.RU заместитель технического директора АО «Челябинский цинковый завод» Дмитрий Кустов, на эту тему идут переговоры с минэкологии региона.

«В рамках пополнения биоресурсами акватории Челябинской области мы получили разрешение на зарыбление водохранилища Шершни. В водоем в начале июля будут выпущены 69 тысяч мальков сазана», — заявил URA.RU Кустов. Он добавил, что стоимость зарыбления составляет порядка одного миллиона рублей.

«Это не разовая акция, в данный момент на рассмотрении находится озеро Смолино», — уточнил Кустов. В пресс-службе областного минсельхоза подтвердили, что предприятие начало заниматься компенсационным зарыблением впервые. «Ранее в Шершневское водохранилище выпускали небольшое количество мальков сиговых пород, как такового сазана там не водилось. Сейчас совместно с учеными прорабатывается вопрос запуска в озеро Смолино мальков белого амура», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Планы ЧЦЗ стали известны на фоне грядущих изменений в УГМК. Владельцы компании Андрей Козицын и Искандер Махмудов делят бизнес-активы. Представителям Махмудова отойдут активы, связанные с производством меди. Музеи, «УГМК-Агро», «УГМК-Здоровье», стройка, социальные проекты, а также Надеждинский металлургический завод и завод «Электросталь» в Тюмени должен получить Козицын. Кто станет владельцем ЧЦЗ, пока не сообщается. В самой УГМК сейчас проходит масштабный аудит.