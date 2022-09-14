Пашинян поставил крест на мире с Азербайджаном

Пашинян: с Азербайджаном никаких документов подписывать не планируется

14 сентября 2022 в 23:56 Размер текста - 17 +

Никол Пашинян заверил граждан, что никаких документов с Азербайджаном подписывать не планирует Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Протесты в Армении Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал граждан не поддаваться манипуляциям и заверил, что никаких документов касаемо мирового соглашения с Азербайджаном по поводу территорий уже занятых Баку подписывать не планирует. Об этом он заявил в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). «Уважаемые соотечественники, призываю вас не манипулировать. Никакой документ не подписан и не собирается подписываться. Это информационная диверсия, направленная внешними и недружественными силами, чтобы сломить сопротивление страны», — написал он. Пашинян, вероятно, имеет ввиду возможное мировое соглашение о том, что уже занятые азербайджанской стороной территории оставались за Баку. Ранее сообщалось, что власти Армении обратятся к России, ОДКБ и в Совбез ООН из-за агрессии Азербайджана. Так, в ночь с 12 на 13 сентября Минобороны Армении доложило о том, что вооруженные силы Азербайджана обстреливают города государства, расположенные близ армяно-азербайджанской границы. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина по итогам заседания Совбеза, которое провел премьер страны Никол Пашинян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал граждан не поддаваться манипуляциям и заверил, что никаких документов касаемо мирового соглашения с Азербайджаном по поводу территорий уже занятых Баку подписывать не планирует. Об этом он заявил в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). «Уважаемые соотечественники, призываю вас не манипулировать. Никакой документ не подписан и не собирается подписываться. Это информационная диверсия, направленная внешними и недружественными силами, чтобы сломить сопротивление страны», — написал он. Пашинян, вероятно, имеет ввиду возможное мировое соглашение о том, что уже занятые азербайджанской стороной территории оставались за Баку. Ранее сообщалось, что власти Армении обратятся к России, ОДКБ и в Совбез ООН из-за агрессии Азербайджана. Так, в ночь с 12 на 13 сентября Минобороны Армении доложило о том, что вооруженные силы Азербайджана обстреливают города государства, расположенные близ армяно-азербайджанской границы. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина по итогам заседания Совбеза, которое провел премьер страны Никол Пашинян.