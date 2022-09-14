В пермской пятиэтажке включили отопление при +20 на улице

15 сентября 2022 в 16:41 Размер текста - 17 +

в Перми начался отопительный сезон Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница пермской многоэтажки в Индустриальном районе возмущена тем, что ей раньше времени включили отопление. По словам пермячки, в квартире невозможно находиться из-за жары, а виной всему детский сад, который находится во дворе дома по ул. Декабристов, 33. Своими эмоциями Анастасия поделилась с URA.RU. «Сегодня на улице +20, а нам дали отопление. В квартире невыносимая жара даже если открыть все окна. Говорят, что это из-за того, что во дворе детский сад находится, но я не понимаю, почему из-за детсада должен страдать весь дом? Неужели летом нельзя было предусмотреть эту ситуацию и сделать так, чтобы в садик можно было подать тепло, а в дом нет?! Самое ужасное здесь еще и в том, что мы будем оплачивать это поданное тепло. То есть сотрудники ЖКХ не предусмотрели решение этой проблемы, а жители должны платить?!», — переживает Анастасия, жительница дома. В отделе ЖКХ Индустриального района Перми URA.RU сообщили, что ситуация с подключением отопления по этому адресу не уникальная, таких домов в городе несколько. «Перекрыть отопление в жилой фонд на данной ветке не могут, потому что идет очень сильное давление идет. Детские сады не можем оставить (без тепла), сами понимаете. Поэтому „ПСК“ включили в том числе и жилфонд на этой ветке. Если не включить жилфонд, просто разорвет трубы и тогда и 19 жилфонд не включится на этой сети», — пояснили в отделе ЖКХ. Ранее URA.RU писало, что мэр Перми Алексей Демкин подписал постановление о начале отопительного сезона в городе. Так, подача тепла в детсады, школы и другие соцобъекты началась с 9 сентября, в жилые дома начнется с 19 сентября. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница пермской многоэтажки в Индустриальном районе возмущена тем, что ей раньше времени включили отопление. По словам пермячки, в квартире невозможно находиться из-за жары, а виной всему детский сад, который находится во дворе дома по ул. Декабристов, 33. Своими эмоциями Анастасия поделилась с URA.RU. «Сегодня на улице +20, а нам дали отопление. В квартире невыносимая жара даже если открыть все окна. Говорят, что это из-за того, что во дворе детский сад находится, но я не понимаю, почему из-за детсада должен страдать весь дом? Неужели летом нельзя было предусмотреть эту ситуацию и сделать так, чтобы в садик можно было подать тепло, а в дом нет?! Самое ужасное здесь еще и в том, что мы будем оплачивать это поданное тепло. То есть сотрудники ЖКХ не предусмотрели решение этой проблемы, а жители должны платить?!», — переживает Анастасия, жительница дома. В отделе ЖКХ Индустриального района Перми URA.RU сообщили, что ситуация с подключением отопления по этому адресу не уникальная, таких домов в городе несколько. «Перекрыть отопление в жилой фонд на данной ветке не могут, потому что идет очень сильное давление идет. Детские сады не можем оставить (без тепла), сами понимаете. Поэтому „ПСК“ включили в том числе и жилфонд на этой ветке. Если не включить жилфонд, просто разорвет трубы и тогда и 19 жилфонд не включится на этой сети», — пояснили в отделе ЖКХ. Ранее URA.RU писало, что мэр Перми Алексей Демкин подписал постановление о начале отопительного сезона в городе. Так, подача тепла в детсады, школы и другие соцобъекты началась с 9 сентября, в жилые дома начнется с 19 сентября.