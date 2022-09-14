В Шершни выпустили 40 тысяч особей молодого сазана Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске планируют очистить Шершневское водохранилище от порослей водорослей и тины. Для этого 15 сентября в водоем выпустили 40 тысяч особей молодого сазана. Как передает корреспондент URA.RU с места событий, рыбу для выпуска в водоем привезли на трех грузовиках.

Гостям мероприятия предлагали присоединиться к выпуску рыбы в водоем. Подобные акции проводятся в регионе не так давно. При сотрудничестве Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству уже разработана стратегия по зарыблению других озер области.

«Для нас очень важное значение имеет состояние этого водоема и все, что с ним происходит. Мы внимательно за этим следим, наблюдаем и стараемся влиять на эту ситуацию. Первоочередная задача — это очистка водоема. Поэтому мы выпускаем молодь сазана. А рыбацкое счастье — это приятное дополнение», — сообщил на открытии мероприятия руководитель регионального отделения партии «Зеленая альтернатива», депутат заксобрания области Михаил Махов.

Депутат добавил, что сегодня многие представители бизнеса подключились к подобным мероприятиям. По мнению Махова, это правильное решение. Хорошо, что бизнес начал вкладывать деньги в очистку водоемов методом зарыбления. Вице-президент по экологической и промышленной безопасности РМК Наталья Гончар отметила, что все мероприятия компании направлены на то, чтобы улучшить условия проживания людей. Компания шестой год занимается зарыблением озер по всей стране. Челябинские Шершни зарыбляют второй год подряд. В следующем году они планируют выпустить белого амура.

Накануне в Шершни было выпущено 35 тысяч особей молоди сазана. Выпуском занимался Челябинский цинковый завод (ЧЦЗ), входящий в структуру Уральской горно-металлургической компании (УГМК). На следующий год предприятие планирует заполнить рыбой озеро Смолино.

Сазан является «санитаром водоема» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Рыбу привезли на трех машинах: на двух российских «КамАЗах» и одном корейском грузовике Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сазана вылавливали сачком, и отправляли в водоем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU