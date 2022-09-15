Турчак настроил элиту на борьбу за контроль над Екатеринбургом

Андрей Турчак настроил свердловскую элиту на выборы в гордуму Екатеринбурга

15 сентября 2022 в 18:19 Размер текста - 17 +

В своем выступлении Андрей Турчак Свердловскую область не упомянул Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак фактически запустил подготовку к выборам в гордуму Екатеринбурга 2023 года. Политик предупредил коллег из нескольких регионов, включая Свердловскую область, о предстоящей непростой избирательной кампании по всей стране. Об этом URA.RU рассказал источник в свердловском исполкоме «Единой России», участвовавший в совещании с Турчаком в формате ВКС. «Турчак собрал все регионы, где проходили крупные выборы, поблагодарил за работу. Без критики и разносов», — поделился собеседник. По его словам, среди слушателей были вице-губернатор Олег Чемезов, мэр Алексей Орлов, депутат заксобрания, глава облисполкома ЕР Дмитрий Жуков, вице-спикер заксо Михаил Клименко. «По словам Турчака, выборы 2023 года будут труднее выборов 2018-го. Призвал не расслабляться», — передал месседж собеседник. По окончании созвона, добавил он, к сидевшим в кабинете партийцам обратился Чемезов, призвавший готовиться к «важнейшим выборам в Екатеринбурге» уже сейчас. В разговоре с URA.RU Чемезов подтвердил, что такая установка от него действительно была. Статья по теме Мэр Екатеринбурга использует победу Куйвашева для зачистки власти Это первый подобный разговор с момента окончания губернаторских выборов. В них победил действующий глава региона Евгений Куйвашев с 65,78% голосов. Вечером 11 сентября он собрал ограниченный круг VIP, чтобы отметить победу, но 2023 год на фуршете не обсуждался (говорят, обстановка не располагала). В Екатеринбурге Куйвашева поддержали 56,85% избирателей. Это существенно больше, чем на выборах 2017 года (47,8%). Считается, что, выполнив задачу, мэр Орлов завоевал право самостоятельно подбирать кандидатов для «Единой России» (к тому же он первый замсекретаря свердловской ячейки ЕР). Эту возможность он, вероятно, использует для зачистки представительного органа от людей, напрямую зависимых от крупного бизнеса, чтобы получить полный контроль над принятием решений в столице Урала. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак фактически запустил подготовку к выборам в гордуму Екатеринбурга 2023 года. Политик предупредил коллег из нескольких регионов, включая Свердловскую область, о предстоящей непростой избирательной кампании по всей стране. Об этом URA.RU рассказал источник в свердловском исполкоме «Единой России», участвовавший в совещании с Турчаком в формате ВКС. «Турчак собрал все регионы, где проходили крупные выборы, поблагодарил за работу. Без критики и разносов», — поделился собеседник. По его словам, среди слушателей были вице-губернатор Олег Чемезов, мэр Алексей Орлов, депутат заксобрания, глава облисполкома ЕР Дмитрий Жуков, вице-спикер заксо Михаил Клименко. «По словам Турчака, выборы 2023 года будут труднее выборов 2018-го. Призвал не расслабляться», — передал месседж собеседник. По окончании созвона, добавил он, к сидевшим в кабинете партийцам обратился Чемезов, призвавший готовиться к «важнейшим выборам в Екатеринбурге» уже сейчас. В разговоре с URA.RU Чемезов подтвердил, что такая установка от него действительно была. Это первый подобный разговор с момента окончания губернаторских выборов. В них победил действующий глава региона Евгений Куйвашев с 65,78% голосов. Вечером 11 сентября он собрал ограниченный круг VIP, чтобы отметить победу, но 2023 год на фуршете не обсуждался (говорят, обстановка не располагала). В Екатеринбурге Куйвашева поддержали 56,85% избирателей. Это существенно больше, чем на выборах 2017 года (47,8%). Считается, что, выполнив задачу, мэр Орлов завоевал право самостоятельно подбирать кандидатов для «Единой России» (к тому же он первый замсекретаря свердловской ячейки ЕР). Эту возможность он, вероятно, использует для зачистки представительного органа от людей, напрямую зависимых от крупного бизнеса, чтобы получить полный контроль над принятием решений в столице Урала.