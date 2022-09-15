В Челябинской области зафиксировали скачок заболевания коронавирусом

За сутки коронавирусом заболело 895 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области 16 сентября зафиксировали резкий скачок заболевания коронавирусом. По данным минздрава региона, за сутки выявлено 895 случаев заболевания. Это на 54 больше, чем было накануне.

«В области подтверждено 360 707 случаев заболевания COVID-19. 895 новых подтверждений ко вчерашнему дню, из них 86 школьников», — сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава региона.

Там отметили, что число умерших от заболевания выросло до трех человек. Число больных же ровняется 11 721 человек.

Появление новых штаммов коронавируса вызвало всплеск заболевания по всей стране. Эпидемиологическая ситуация в Челябинской области пока остается стабильной. Врачи ожидают поставок назальной вакцины для создания местного иммунитета.