Пермский экс-депутат призвал ударить по Киеву после атаки на Херсон

Пермский экс-депутат призвал атаковать Киев после ударов ВСУ по Херсону и Луганску

16 сентября 2022 в 15:56 Размер текста - 17 +

Александр Григоренко отреагировал на атаку ВСУ по Херсону и Луганску Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российским войскам следует нанести ответные удары по украинским городам вслед за бомбардировкой ВСУ Херсона и Луганска. Такое мнение в своем telegram-канале «ПоZывной „Депутат“» высказал бывший депутат пермского парламента Александр Григоренко, принимавший участие в СВО. «После сегодняшних ударов по „центрам принятия решений“ в Херсоне и Луганске не помешали бы ответные удары по „центрам принятия решений“ в Киеве, Днепропетровске и Львове. Уверен, что координаты Верховной Рады и Банковой (улица в центре Киева — прим. URA.RU) у наших военных есть. Да и остальные „нужные“ координаты тоже есть. Хватит ли воли?», — написал Григоренко. Ранее экс-депутат уже призывал ударить по западной части Украины. В пятницу, 16 сентября ВСУ атаковали центр Харькова с помощью американских ракет HIMARS. Обстрелу подвергся и Луганск, где снаряды угодили в здание прокуратуры. По предварительным данным, в результате атаки есть жертвы. Спецоперация ведется российскими войсками на территории Укрианы с конца февраля. Объявивший о ее начале президент РФ Владимир Путин заявил, что главная цель спецоперации — защита мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Российским войскам следует нанести ответные удары по украинским городам вслед за бомбардировкой ВСУ Херсона и Луганска. Такое мнение в своем telegram-канале «ПоZывной „Депутат“» высказал бывший депутат пермского парламента Александр Григоренко, принимавший участие в СВО. «После сегодняшних ударов по „центрам принятия решений“ в Херсоне и Луганске не помешали бы ответные удары по „центрам принятия решений“ в Киеве, Днепропетровске и Львове. Уверен, что координаты Верховной Рады и Банковой (улица в центре Киева — прим. URA.RU) у наших военных есть. Да и остальные „нужные“ координаты тоже есть. Хватит ли воли?», — написал Григоренко. Ранее экс-депутат уже призывал ударить по западной части Украины. В пятницу, 16 сентября ВСУ атаковали центр Харькова с помощью американских ракет HIMARS. Обстрелу подвергся и Луганск, где снаряды угодили в здание прокуратуры. По предварительным данным, в результате атаки есть жертвы. Спецоперация ведется российскими войсками на территории Укрианы с конца февраля. Объявивший о ее начале президент РФ Владимир Путин заявил, что главная цель спецоперации — защита мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик.