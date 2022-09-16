Теперь заявки на конкурс будут приниматься до 30 сентября Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Перми изменили сроки проведения регионального конкурса «Лидер Пермского края». Об этом написано в постановлении об изменении от 15 сентября.

Конкурс направлен на выявление и поддержку лидеров региона. Ранее заявки можно было подать до 15 сентября, но были внесены изменения. «Конкурс проходит в три этапа: заявочный с 1 июля по 30 сентября (со следующего года с 1 марта по 30 сентября). Этап рассмотрения заявок пройдет с 1 октября по 10 сентября, а награждение с 11 декабря по 30», — написано в новом постановлении.

Для участия в конкурсе нужно оставить заявку и характеристику проекта, который внес вклад в социальное или экономическое развитие Пермского края. Проекты будут оцениваться по таким критериям, как актуальность и социальная и (или) экономическая значимость, достигнутые результаты и эффективность деятельности, степень освещенности в СМИ и соцсетях.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин анонсировал проведение конкурса «Лидер Пермского края». Инициатива направлена на то, чтобы лучшие компании и предприятия получили общественное признание за свою работу, сообщает сайт правительства региона.