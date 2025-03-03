Путин наградил топовых пермских чиновников за трудовые успехи

В Перми замруководители администрации губернатора получили награды от Путина
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Приказ о награждении пермской чиновницы подписан 3 марта
Приказ о награждении пермской чиновницы подписан 3 марта Фото:

Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени чиновников из администрации губернатора Пермского края. Об этом сказано в приказе, опубликованном на сайте правовой информации.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени заместителя руководителя администрации губернатора Пермского края Екатерину Набатову и первого заместителя руководителя администрации губернатора Пермского края Леонида Политова», — сказано в документе. Приказ подписан 3 марта 2025 года.

Ранее URA.RU сообщило, что Путин наградил министра образования и науки Пермского края Раису Кассину знаком отличия. Чиновница удостоилась награды за безупречную службу.

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Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени чиновников из администрации губернатора Пермского края. Об этом сказано в приказе, опубликованном на сайте правовой информации. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени заместителя руководителя администрации губернатора Пермского края Екатерину Набатову и первого заместителя руководителя администрации губернатора Пермского края Леонида Политова», — сказано в документе. Приказ подписан 3 марта 2025 года. Ранее URA.RU сообщило, что Путин наградил министра образования и науки Пермского края Раису Кассину знаком отличия. Чиновница удостоилась награды за безупречную службу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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