На третьем километре свердловской трассы Невьянск-Килачевское 52-летняя свердловчанка, не пристегнутая за рулем, съехала в кювет и врезалась в дерево. В результате аварии женщина погибла. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.
«Женщина за рулем Suzuki Grand Vitara совершила съезд с дороги влево с последующим наездом на препятствие в виде дерева и опрокидыванием. Во время движения водитель не была пристегнута ремнем безопасности», — отмечают представители ведомства. Женщина скончалась на месте до прибытия врачей.
ДТП произошло 17 сентября в 15:40. Вместе со свердловчанкой в иномарке был 53-летний мужчина, в результате аварии он не пострадал.
Ранее URA.RU сообщало, что под Алапаевском в Свердловской области произошло авария, в которой перевернулась машина с шестью пассажирами. Один человек погиб, пятеро находятся в больнице.
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