17 сентября 2022
16 сентября 2022

Не пристегнутая за рулем свердловчанка врезалась в дерево и погибла. Фото

В ДТП на трассе Невьянск-Килачевское погибла женщина
© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла на третьем километре трассы Невьянск-Килачевское Фото:

На третьем километре свердловской трассы Невьянск-Килачевское 52-летняя свердловчанка, не пристегнутая за рулем, съехала в кювет и врезалась в дерево. В результате аварии женщина погибла. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.

«Женщина за рулем Suzuki Grand Vitara совершила съезд с дороги влево с последующим наездом на препятствие в виде дерева и опрокидыванием. Во время движения водитель не была пристегнута ремнем безопасности», — отмечают представители ведомства. Женщина скончалась на месте до прибытия врачей.

ДТП произошло 17 сентября в 15:40. Вместе со свердловчанкой в иномарке был 53-летний мужчина, в результате аварии он не пострадал.

Ранее URA.RU сообщало, что под Алапаевском в Свердловской области произошло авария, в которой перевернулась машина с шестью пассажирами. Один человек погиб, пятеро находятся в больнице.

Иномарка съехала с трассы, врезалась в дерево и перевернулась
Фото:

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На третьем километре свердловской трассы Невьянск-Килачевское 52-летняя свердловчанка, не пристегнутая за рулем, съехала в кювет и врезалась в дерево. В результате аварии женщина погибла. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области. «Женщина за рулем Suzuki Grand Vitara совершила съезд с дороги влево с последующим наездом на препятствие в виде дерева и опрокидыванием. Во время движения водитель не была пристегнута ремнем безопасности», — отмечают представители ведомства. Женщина скончалась на месте до прибытия врачей. ДТП произошло 17 сентября в 15:40. Вместе со свердловчанкой в иномарке был 53-летний мужчина, в результате аварии он не пострадал. Ранее URA.RU сообщало, что под Алапаевском в Свердловской области произошло авария, в которой перевернулась машина с шестью пассажирами. Один человек погиб, пятеро находятся в больнице.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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