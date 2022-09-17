Не пристегнутая за рулем свердловчанка врезалась в дерево и погибла. Фото

В ДТП на трассе Невьянск-Килачевское погибла женщина

17 сентября 2022 в 23:45 Размер текста - 17 +

Авария произошла на третьем километре трассы Невьянск-Килачевское Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области На третьем километре свердловской трассы Невьянск-Килачевское 52-летняя свердловчанка, не пристегнутая за рулем, съехала в кювет и врезалась в дерево. В результате аварии женщина погибла. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области. «Женщина за рулем Suzuki Grand Vitara совершила съезд с дороги влево с последующим наездом на препятствие в виде дерева и опрокидыванием. Во время движения водитель не была пристегнута ремнем безопасности», — отмечают представители ведомства. Женщина скончалась на месте до прибытия врачей. ДТП произошло 17 сентября в 15:40. Вместе со свердловчанкой в иномарке был 53-летний мужчина, в результате аварии он не пострадал. Ранее URA.RU сообщало, что под Алапаевском в Свердловской области произошло авария, в которой перевернулась машина с шестью пассажирами. Один человек погиб, пятеро находятся в больнице. Иномарка съехала с трассы, врезалась в дерево и перевернулась Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

На третьем километре свердловской трассы Невьянск-Килачевское 52-летняя свердловчанка, не пристегнутая за рулем, съехала в кювет и врезалась в дерево. В результате аварии женщина погибла. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области. «Женщина за рулем Suzuki Grand Vitara совершила съезд с дороги влево с последующим наездом на препятствие в виде дерева и опрокидыванием. Во время движения водитель не была пристегнута ремнем безопасности», — отмечают представители ведомства. Женщина скончалась на месте до прибытия врачей. ДТП произошло 17 сентября в 15:40. Вместе со свердловчанкой в иномарке был 53-летний мужчина, в результате аварии он не пострадал. Ранее URA.RU сообщало, что под Алапаевском в Свердловской области произошло авария, в которой перевернулась машина с шестью пассажирами. Один человек погиб, пятеро находятся в больнице.