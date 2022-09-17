17 сентября 2022
16 сентября 2022

В Челябинске потерял название известный магазин. Фото

В Челябинске у магазина пропала буква в вывеске
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Празднование Дня Победы. Челябинск, администрация челябинска
В Тракторозаводском районе самый известный магазин потерял букву Фото:

В Тракторозаводском районе Челябинска известный магазин «Башня» потерял одну из светящихся букв в вывеске. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Башня превратилась в Баню», — рассказала участница сообщества «Челябинск official | Подслушано ЧТЗ» во «ВКонтакте» Ольга Осипова.

В комментариях предложили открыть в этом здании парную. По мнению участников сообщества, от желающих не было быотбоя.

Современное здание «Башни» было названо по аналогии с выявленным объектом культурного наследия — одноименным зданием по Салютной,22. Здесь в1951-55 годах было построено молодежное общежитие с кафе, кулинарией «Мечта» и магазином. Трехэтажное здание украшено приметной ротондой, от которого и получило свое название.

Башня стала баней

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

В Тракторозаводском районе Челябинска известный магазин «Башня» потерял одну из светящихся букв в вывеске. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Башня превратилась в Баню», — рассказала участница сообщества «Челябинск official | Подслушано ЧТЗ» во «ВКонтакте» Ольга Осипова. В комментариях предложили открыть в этом здании парную. По мнению участников сообщества, от желающих не было быотбоя. Современное здание «Башни» было названо по аналогии с выявленным объектом культурного наследия — одноименным зданием по Салютной,22. Здесь в1951-55 годах было построено молодежное общежитие с кафе, кулинарией «Мечта» и магазином. Трехэтажное здание украшено приметной ротондой, от которого и получило свое название.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...