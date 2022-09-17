В Челябинске у магазина пропала буква в вывеске

В Тракторозаводском районе самый известный магазин потерял букву Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тракторозаводском районе Челябинска известный магазин «Башня» потерял одну из светящихся букв в вывеске. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Башня превратилась в Баню», — рассказала участница сообщества «Челябинск official | Подслушано ЧТЗ» во «ВКонтакте» Ольга Осипова.

В комментариях предложили открыть в этом здании парную. По мнению участников сообщества, от желающих не было быотбоя.

Современное здание «Башни» было названо по аналогии с выявленным объектом культурного наследия — одноименным зданием по Салютной,22. Здесь в1951-55 годах было построено молодежное общежитие с кафе, кулинарией «Мечта» и магазином. Трехэтажное здание украшено приметной ротондой, от которого и получило свое название.