В Армении митингующие потребовали выхода из союза с Россией

Штаты вмешиваются в конфликт Армении и Азербайджана Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Армении

В Ереване проходят митинги, на которых граждане просят властей страны выйти из Организации договора о коллективной безопасности, куда входит Россия. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

Митинги связаны с приездом в столицу Армении спикера Конгресса США Ненси Пелоси. Она уже сделала заявление, что Россия не смогла защитить страну в конфликте с Азербайджаном.

Пелоси нанесла визит в Армению, чтобы якобы выразить поддержку стране на фоне конфликта с Азербайджаном. Она заявила о намерении США поддержать демократию в Армении, дополняет деловое издание «Взгляд». Она также анонсировала встречу с премьер-министром Николом Пашиняном в Ереване. Визит спикер палаты представителей — это попытка Запада рассорить Армению с Россией, пояснял армянский политолог Эдгар Элбакян.

Сам конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился в ночь на 13 сентября. Обе стороны обвинили друг друга в обстрелах на территории Нагорного Карабаха, которую каждое государство считает своей, пишет VSE42.Ru. Армения обратилась за помощью к ОДКБ и в Совбез ООН. В ОДКБ состоит сама Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.