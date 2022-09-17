Нэнси Пелоси прибыла в Армению

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Пелоси встретится с Пашиняном Фото:

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в Армению. Об этом сообщает издание «Арменпресс».

«Визит нашей делегации Конгресса в Армению является мощным символом непоколебимой решимости Соединенных Штатов иметь мирную, процветающую и демократическую Армению и стабильный и мирный кавказский регион», — говорится в сообщении, распространенном офисом Пелоси по поводу визита. Наша делегация рассчитывает на продуктивные встречи, которые еще больше укрепят наше партнерство с Арменией и будут способствовать продвижению наших ценностей и интересов в регионе», — передает издание.

Ранее Пелоси подтвердила сообщения о грядущем визите в Армению. Она сообщила, что поедет в Армению, чтобы выразить поддержку стране на фоне конфликта страны с Азербайджаном. Она также анонсировала встречу с премьер-министром Николом Пашиняном в Ереване. Ранее в Минобороны Армении сообщили, что Азербайджан начал обстрел с воздуха. Позже в Минобороны Азербайджана обвинили Армению в обстреле своей территории.

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Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в Армению. Об этом сообщает издание «Арменпресс». «Визит нашей делегации Конгресса в Армению является мощным символом непоколебимой решимости Соединенных Штатов иметь мирную, процветающую и демократическую Армению и стабильный и мирный кавказский регион», — говорится в сообщении, распространенном офисом Пелоси по поводу визита. Наша делегация рассчитывает на продуктивные встречи, которые еще больше укрепят наше партнерство с Арменией и будут способствовать продвижению наших ценностей и интересов в регионе», — передает издание. Ранее Пелоси подтвердила сообщения о грядущем визите в Армению. Она сообщила, что поедет в Армению, чтобы выразить поддержку стране на фоне конфликта страны с Азербайджаном. Она также анонсировала встречу с премьер-министром Николом Пашиняном в Ереване. Ранее в Минобороны Армении сообщили, что Азербайджан начал обстрел с воздуха. Позже в Минобороны Азербайджана обвинили Армению в обстреле своей территории.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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