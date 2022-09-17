Нэнси Пелоси прибыла в Армению

17 сентября 2022 в 20:13 Размер текста - 17 +

Пелоси встретится с Пашиняном Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в Армению. Об этом сообщает издание «Арменпресс». «Визит нашей делегации Конгресса в Армению является мощным символом непоколебимой решимости Соединенных Штатов иметь мирную, процветающую и демократическую Армению и стабильный и мирный кавказский регион», — говорится в сообщении, распространенном офисом Пелоси по поводу визита. Наша делегация рассчитывает на продуктивные встречи, которые еще больше укрепят наше партнерство с Арменией и будут способствовать продвижению наших ценностей и интересов в регионе», — передает издание. Ранее Пелоси подтвердила сообщения о грядущем визите в Армению. Она сообщила, что поедет в Армению, чтобы выразить поддержку стране на фоне конфликта страны с Азербайджаном. Она также анонсировала встречу с премьер-министром Николом Пашиняном в Ереване. Ранее в Минобороны Армении сообщили, что Азербайджан начал обстрел с воздуха. Позже в Минобороны Азербайджана обвинили Армению в обстреле своей территории.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в Армению. Об этом сообщает издание «Арменпресс». «Визит нашей делегации Конгресса в Армению является мощным символом непоколебимой решимости Соединенных Штатов иметь мирную, процветающую и демократическую Армению и стабильный и мирный кавказский регион», — говорится в сообщении, распространенном офисом Пелоси по поводу визита. Наша делегация рассчитывает на продуктивные встречи, которые еще больше укрепят наше партнерство с Арменией и будут способствовать продвижению наших ценностей и интересов в регионе», — передает издание. Ранее Пелоси подтвердила сообщения о грядущем визите в Армению. Она сообщила, что поедет в Армению, чтобы выразить поддержку стране на фоне конфликта страны с Азербайджаном. Она также анонсировала встречу с премьер-министром Николом Пашиняном в Ереване. Ранее в Минобороны Армении сообщили, что Азербайджан начал обстрел с воздуха. Позже в Минобороны Азербайджана обвинили Армению в обстреле своей территории.