Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в Армению. Об этом сообщает издание «Арменпресс».
«Визит нашей делегации Конгресса в Армению является мощным символом непоколебимой решимости Соединенных Штатов иметь мирную, процветающую и демократическую Армению и стабильный и мирный кавказский регион», — говорится в сообщении, распространенном офисом Пелоси по поводу визита. Наша делегация рассчитывает на продуктивные встречи, которые еще больше укрепят наше партнерство с Арменией и будут способствовать продвижению наших ценностей и интересов в регионе», — передает издание.
Ранее Пелоси подтвердила сообщения о грядущем визите в Армению. Она сообщила, что поедет в Армению, чтобы выразить поддержку стране на фоне конфликта страны с Азербайджаном. Она также анонсировала встречу с премьер-министром Николом Пашиняном в Ереване. Ранее в Минобороны Армении сообщили, что Азербайджан начал обстрел с воздуха. Позже в Минобороны Азербайджана обвинили Армению в обстреле своей территории.
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