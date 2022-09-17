В Армении обвинили Запад в попытке столкнуть страну с Россией

Визит спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в Ереван — это попытка Запада рассорить Армению с Россией. Такого мнения придерживается армянский политолог Эдгар Элбакян.
«Визит был запланирован три недели тому назад. Пытаться связывать это с урегулированием данной ситуации [конфликта Армении и Азербайджана] будет неуместным. Игра очень простая — США и коллективный политический Запад пытаются вырвать регион из-под влияния России», — отметил он в беседе с РИА «Новости».
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Визит спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в Ереван — это попытка Запада рассорить Армению с Россией. Такого мнения придерживается армянский политолог Эдгар Элбакян. «Визит был запланирован три недели тому назад. Пытаться связывать это с урегулированием данной ситуации [конфликта Армении и Азербайджана] будет неуместным. Игра очень простая — США и коллективный политический Запад пытаются вырвать регион из-под влияния России», — отметил он в беседе с РИА «Новости». Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси подтвердила сообщения о грядущем визите в Армению 16 сентября этого года. Она посетит страну 17 и 18 сентября в знак поддержки премьер-министра Никола Пашиняна на фоне конфликта Армении и Азербайджана, передает Pravda.Ru. После ее последнего визита на Тайвань, который Китай считает своей территорией, отношения КНР и США ухудшились, пишут «Невские новости».