Мальчик играл на площадке, пока труп мужчины грузили в машину (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Верхней Пышме (Свердловская область) на детской площадке 18 сентября нашли труп мужчины. Тело обнаружили во дворе дома на улице Машиностроителей. Пока тело грузили в машину, рядом играл мальчик, сообщила очевидица.

«Тело мужчины нашли на улице Машиностроителей. Я увидела это из окна, подробностей не знаю. Пока тело грузили в машину, рядом играл ребенок», — приводит слова женщины сообщество «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».

По ее словам, сначала приехала скорая помощь, а уже затем работники ритуальной службы. Пока мужчины грузили тело в машину, на площадке продолжал играть несовершеннолетний мальчик.

В пресс-службе СК России по Свердловской области пояснили, что по данному инциденту проводится проверка. «Ведется проверка следственным отделом по городу Верхняя Пышма. Сотрудники провели осмотр, опросили свидетелей, тело направлено на судмедэкспертизу», — рассказал старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.

А в пресс-службе МВД России по Свердловской области установили личность погибшего. Им оказался мужчина 1946 года рождения. По имеющимся данным, его смерть не носит криминальный характер, сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге в реке утонул мужчина. Он зашел в воду в районе парка УрГУПС и не вышел.