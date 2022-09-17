17 сентября 2022

В центре Екатеринбурга в реке утонул мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
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Осмотр Железнодорожного района губернатором Свердловской области. Екатеринбург, железнодорожный район, парк ургупс
Мужчина зашел в воду в районе парка УрГУПС и не вышел Фото:

Из реки Исеть в районе парка УрГУПС выловили тело 34-летнего мужчины. Эту информацию URA.RU подтвердили в свердловском управлении МЧС, а также в силовых ведомствах.

По предварительной информации, происшествие случилось накануне. Старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга рассказал, что ведется проверка. Проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, тело направили на судмедэкспертизу. Глава пресс-службы областного МВД Валерий Горелых добавляет, что погибший — мужчина 1988 года рождения. По предварительной информации, его смерть не носит криминальный характер.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области летом утонули больше 40 человек. Все происшествия случились на несанкционированных местах для купания.

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Из реки Исеть в районе парка УрГУПС выловили тело 34-летнего мужчины. Эту информацию URA.RU подтвердили в свердловском управлении МЧС, а также в силовых ведомствах. По предварительной информации, происшествие случилось накануне. Старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга рассказал, что ведется проверка. Проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, тело направили на судмедэкспертизу. Глава пресс-службы областного МВД Валерий Горелых добавляет, что погибший — мужчина 1988 года рождения. По предварительной информации, его смерть не носит криминальный характер. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области летом утонули больше 40 человек. Все происшествия случились на несанкционированных местах для купания.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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