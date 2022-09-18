В Верхней Пышме (Свердловская область) пропал 43-летней Алексей Тюшняков, который ушел из дома 13 сентября и не вернулся. К поискам подключились свердловские волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт», разместившие информацию об Алексее в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте».
«Алексей живет в Верхней Пышме. 13 сентября он вышел из дома и не вернулся», — говорится в сообщении.
Спасатели отмечают, что мужчина — худощавого телосложения, с темно-русыми волосами. Рост — 175 сантиметров, глаза — зеленые. Алексей был одет в черную ветровку, синюю кофту, джинсы и черные кроссовки. Если вы обладаете информацией о местонахождении Алексея, то позвоните по телефону +7 (800) 700-54-52 или +7 (982) 457-89-64.
Ранее URA.RU писало, что волонтеры вместе с полицией занимаются поисками пропавшего в поселке Строкинка (Свердловская область) 60-летнего мужчины. В последний раз его видели 15 сентября.
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