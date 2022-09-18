К поискам свердловчанина, ушедшего из дома, подключились волонтеры. Фото

В Верхней Пышме спасатели ищут 43-летнего мужчину, ушедшего из дома

19 сентября 2022 в 03:14 Размер текста - 17 +

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» ищут пропавшего 43-летнего верхнепышминца (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Верхней Пышме (Свердловская область) пропал 43-летней Алексей Тюшняков, который ушел из дома 13 сентября и не вернулся. К поискам подключились свердловские волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт», разместившие информацию об Алексее в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте». «Алексей живет в Верхней Пышме. 13 сентября он вышел из дома и не вернулся», — говорится в сообщении. Спасатели отмечают, что мужчина — худощавого телосложения, с темно-русыми волосами. Рост — 175 сантиметров, глаза — зеленые. Алексей был одет в черную ветровку, синюю кофту, джинсы и черные кроссовки. Если вы обладаете информацией о местонахождении Алексея, то позвоните по телефону +7 (800) 700-54-52 или +7 (982) 457-89-64. Ранее URA.RU писало, что волонтеры вместе с полицией занимаются поисками пропавшего в поселке Строкинка (Свердловская область) 60-летнего мужчины. В последний раз его видели 15 сентября. Фото: lizaalertekb, vk.com

В Верхней Пышме (Свердловская область) пропал 43-летней Алексей Тюшняков, который ушел из дома 13 сентября и не вернулся. К поискам подключились свердловские волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт», разместившие информацию об Алексее в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте». «Алексей живет в Верхней Пышме. 13 сентября он вышел из дома и не вернулся», — говорится в сообщении. Спасатели отмечают, что мужчина — худощавого телосложения, с темно-русыми волосами. Рост — 175 сантиметров, глаза — зеленые. Алексей был одет в черную ветровку, синюю кофту, джинсы и черные кроссовки. Если вы обладаете информацией о местонахождении Алексея, то позвоните по телефону +7 (800) 700-54-52 или +7 (982) 457-89-64. Ранее URA.RU писало, что волонтеры вместе с полицией занимаются поисками пропавшего в поселке Строкинка (Свердловская область) 60-летнего мужчины. В последний раз его видели 15 сентября.