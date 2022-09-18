Аналитики HeadHunter: каждый второй пермяк хочет найти подработку

19 сентября 2022 в 13:47 Размер текста - 17 +

Искать подработку собрались 54% из опрошенных пермяков Фото: Анна Майорова © URA.RU Каждый второй житель Пермского края хочет найти подработку. К такому выводу пришли в службе исследований сервиса по поиску работы hh.ru. «Более половины (54%) соискателей из Пермского края сообщили, что в течение ближайших трех месяцев рассматривают поиск подработки помимо основной работы. Чаще всего об этом говорили соискатели из сфер „Наука, образование“ (64%), „Маркетинг, реклама, PR“ (60%) и „Медицина, фармацевтика“ (58%)», — указано в исследовании. А 36% пермяков ответили, что не заинтересованы в поиске подработки. Больше всего таких соискателей нашлось среди айтишников, правоохранителей и представителей туристической сферы. Еще 9% опрошенных сообщили, что у них уже есть подработка. Больше всего среди них оказалось представителей сфер «Маркетинг, реклама, PR», «Искусство, развлечения, масс-медиа» и «Автомобильный бизнес». Ранее URA.RU рассказывало, что экономическая ситуация заставляет пермяков искать работу летом. В июне 2022 года количество резюме в регионе выросло на 18% по сравнению с июнем прошлого года.

Каждый второй житель Пермского края хочет найти подработку. К такому выводу пришли в службе исследований сервиса по поиску работы hh.ru. «Более половины (54%) соискателей из Пермского края сообщили, что в течение ближайших трех месяцев рассматривают поиск подработки помимо основной работы. Чаще всего об этом говорили соискатели из сфер „Наука, образование“ (64%), „Маркетинг, реклама, PR“ (60%) и „Медицина, фармацевтика“ (58%)», — указано в исследовании. А 36% пермяков ответили, что не заинтересованы в поиске подработки. Больше всего таких соискателей нашлось среди айтишников, правоохранителей и представителей туристической сферы. Еще 9% опрошенных сообщили, что у них уже есть подработка. Больше всего среди них оказалось представителей сфер «Маркетинг, реклама, PR», «Искусство, развлечения, масс-медиа» и «Автомобильный бизнес». Ранее URA.RU рассказывало, что экономическая ситуация заставляет пермяков искать работу летом. В июне 2022 года количество резюме в регионе выросло на 18% по сравнению с июнем прошлого года.