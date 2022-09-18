18 сентября 2022
17 сентября 2022

Аналитики HeadHunter: каждый второй пермяк хочет найти подработку

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Безработица. Екатеринбург, безработица, поиск работы, объявления, вакансии
Искать подработку собрались 54% из опрошенных пермяков Фото:

Каждый второй житель Пермского края хочет найти подработку. К такому выводу пришли в службе исследований сервиса по поиску работы hh.ru.

«Более половины (54%) соискателей из Пермского края сообщили, что в течение ближайших трех месяцев рассматривают поиск подработки помимо основной работы. Чаще всего об этом говорили соискатели из сфер „Наука, образование“ (64%), „Маркетинг, реклама, PR“ (60%) и „Медицина, фармацевтика“ (58%)», — указано в исследовании.

А 36% пермяков ответили, что не заинтересованы в поиске подработки. Больше всего таких соискателей нашлось среди айтишников, правоохранителей и представителей туристической сферы. Еще 9% опрошенных сообщили, что у них уже есть подработка. Больше всего среди них оказалось представителей сфер «Маркетинг, реклама, PR», «Искусство, развлечения, масс-медиа» и «Автомобильный бизнес».

Ранее URA.RU рассказывало, что экономическая ситуация заставляет пермяков искать работу летом. В июне 2022 года количество резюме в регионе выросло на 18% по сравнению с июнем прошлого года.

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Каждый второй житель Пермского края хочет найти подработку. К такому выводу пришли в службе исследований сервиса по поиску работы hh.ru. «Более половины (54%) соискателей из Пермского края сообщили, что в течение ближайших трех месяцев рассматривают поиск подработки помимо основной работы. Чаще всего об этом говорили соискатели из сфер „Наука, образование“ (64%), „Маркетинг, реклама, PR“ (60%) и „Медицина, фармацевтика“ (58%)», — указано в исследовании. А 36% пермяков ответили, что не заинтересованы в поиске подработки. Больше всего таких соискателей нашлось среди айтишников, правоохранителей и представителей туристической сферы. Еще 9% опрошенных сообщили, что у них уже есть подработка. Больше всего среди них оказалось представителей сфер «Маркетинг, реклама, PR», «Искусство, развлечения, масс-медиа» и «Автомобильный бизнес». Ранее URA.RU рассказывало, что экономическая ситуация заставляет пермяков искать работу летом. В июне 2022 года количество резюме в регионе выросло на 18% по сравнению с июнем прошлого года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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