Ближайший соратник Махонина получит новый статус

Руководителя администрации губернатора Пермского края приравняют к заместителю главы региона

20 сентября 2022 в 13:51 Размер текста - 17 +

Александр Смертин будет заменять губернатора Фото: Сергей Русанов © URA.RU Должность главы администрации губернатора Пермского края приравняют к статусу заместителя главы региона. Такие поправки вносит в региональный устав губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Документ размещен на портале заксобрания. Это значит, что на время отсутствия Махонина и. о. главы администрации Александр Смертин становится главным претендентом на должность врио губернатора. «В целях урегулирования вопроса временного исполнения обязанностей губернатора устанавливается, что должность руководителя администрации губернатора приравнивается по статусу к должности заместителя губернатора Пермского края», — отмечается в пояснительной записке. Поправки в устав вносятся с целью приведения в соответствие с федеральным законодательством. В самом законопроекте говорится при этом, что на время отсутствие губернатора (по состоянию здоровья или иным обстоятельствам), и. о. главы региона становится председатель правительства. Но в Пермском крае пока Махонин совмещает эти должности. Далее в документе говорится, что следующим претендентом на исполнение обязанностей в случае отсутствия первого лица является глава администрации, затем — вице-премьеры. В августе Дмитрий Махонин заявил, что готов делегировать полномочия премьер-министра другому человеку. Среди претендентов — и. о. главы администрации Александр Смертин и зампред правительства Александр Борисов. Сам Махонин заявляет при этом, что Смертин «пока не рассматривается на пост премьер-министра». Александр Смертин работает с приставкой «и. о.» с весны 2021 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Должность главы администрации губернатора Пермского края приравняют к статусу заместителя главы региона. Такие поправки вносит в региональный устав губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Документ размещен на портале заксобрания. Это значит, что на время отсутствия Махонина и. о. главы администрации Александр Смертин становится главным претендентом на должность врио губернатора. «В целях урегулирования вопроса временного исполнения обязанностей губернатора устанавливается, что должность руководителя администрации губернатора приравнивается по статусу к должности заместителя губернатора Пермского края», — отмечается в пояснительной записке. Поправки в устав вносятся с целью приведения в соответствие с федеральным законодательством. В самом законопроекте говорится при этом, что на время отсутствие губернатора (по состоянию здоровья или иным обстоятельствам), и. о. главы региона становится председатель правительства. Но в Пермском крае пока Махонин совмещает эти должности. Далее в документе говорится, что следующим претендентом на исполнение обязанностей в случае отсутствия первого лица является глава администрации, затем — вице-премьеры. В августе Дмитрий Махонин заявил, что готов делегировать полномочия премьер-министра другому человеку. Среди претендентов — и. о. главы администрации Александр Смертин и зампред правительства Александр Борисов. Сам Махонин заявляет при этом, что Смертин «пока не рассматривается на пост премьер-министра». Александр Смертин работает с приставкой «и. о.» с весны 2021 года.