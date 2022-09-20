Собянин отправит мигрантов на защиту Донбасса

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Лидеры России 2022. Москва, собянин сергей
Собянин заявил, что правительство будет содействовать Минобороны Фото:

Правительство Москвы развернет в миграционном центре «Сахарово» инфраструктуру для содействия Минобороны РФ в организации поступления мигрантов на военную службу. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что иностранцы, которые заключили годовой контракт о службе в ВС РФ, могут получить гражданство в упрощенном порядке. «Москве действует Миграционный центр „Сахарово“ — единое окно для решения вопросов трудовой занятости мигрантов. В самое ближайшее время правительство Москвы развернет в „Сахарово“ полноценную инфраструктуру содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан», — говорится на официальном сайте Собянина.

Ранее депутаты Госдумы приняли закон об упрощении получения иностранцами российского гражданства. Согласно ему, получить гражданство РФ в упрощенном порядке, без необходимости получать вид на жительство, смогут «иностранные граждане, заключившие контракт о прохождении службы в ВС РФ, других войсках или воинских формированиях на срок не менее одного года.

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Правительство Москвы развернет в миграционном центре «Сахарово» инфраструктуру для содействия Минобороны РФ в организации поступления мигрантов на военную службу. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что иностранцы, которые заключили годовой контракт о службе в ВС РФ, могут получить гражданство в упрощенном порядке. «Москве действует Миграционный центр „Сахарово“ — единое окно для решения вопросов трудовой занятости мигрантов. В самое ближайшее время правительство Москвы развернет в „Сахарово“ полноценную инфраструктуру содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан», — говорится на официальном сайте Собянина. Ранее депутаты Госдумы приняли закон об упрощении получения иностранцами российского гражданства. Согласно ему, получить гражданство РФ в упрощенном порядке, без необходимости получать вид на жительство, смогут «иностранные граждане, заключившие контракт о прохождении службы в ВС РФ, других войсках или воинских формированиях на срок не менее одного года.
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