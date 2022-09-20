Собянин отправит мигрантов на защиту Донбасса 20 сентября 2022 в 17:21 Размер текста - 17 + Собянин заявил, что правительство будет содействовать Минобороны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство Москвы развернет в миграционном центре «Сахарово» инфраструктуру для содействия Минобороны РФ в организации поступления мигрантов на военную службу. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что иностранцы, которые заключили годовой контракт о службе в ВС РФ, могут получить гражданство в упрощенном порядке. «Москве действует Миграционный центр „Сахарово“ — единое окно для решения вопросов трудовой занятости мигрантов. В самое ближайшее время правительство Москвы развернет в „Сахарово“ полноценную инфраструктуру содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан», — говорится на официальном сайте Собянина. Ранее депутаты Госдумы приняли закон об упрощении получения иностранцами российского гражданства. Согласно ему, получить гражданство РФ в упрощенном порядке, без необходимости получать вид на жительство, смогут «иностранные граждане, заключившие контракт о прохождении службы в ВС РФ, других войсках или воинских формированиях на срок не менее одного года. Правительство Москвы развернет в миграционном центре «Сахарово» инфраструктуру для содействия Минобороны РФ в организации поступления мигрантов на военную службу. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что иностранцы, которые заключили годовой контракт о службе в ВС РФ, могут получить гражданство в упрощенном порядке. «Москве действует Миграционный центр „Сахарово“ — единое окно для решения вопросов трудовой занятости мигрантов. В самое ближайшее время правительство Москвы развернет в „Сахарово“ полноценную инфраструктуру содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан», — говорится на официальном сайте Собянина. Ранее депутаты Госдумы приняли закон об упрощении получения иностранцами российского гражданства. Согласно ему, получить гражданство РФ в упрощенном порядке, без необходимости получать вид на жительство, смогут «иностранные граждане, заключившие контракт о прохождении службы в ВС РФ, других войсках или воинских формированиях на срок не менее одного года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям