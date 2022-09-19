В свердловском городе мужчина заманивает детей карандашом

20 сентября 2022 в 20:12 Размер текста - 17 +

Горожане заметили странного мужчину около детского сада Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Нижнего Тагила (Свердловская область) заметили у детского сада на улице Газетной странного мужчину, пристающего к детям. Он завлекает их карандашом. Информация появилась в соцсети «ВКонтакте» «ЧП Нижний Тагил». «Странный тип ходит по улице и пристает к детям, якобы предлагает карандаш. Неадекватное поведение мужчины пугает детей. Мы с дочкой прогуливались, этот мужчина решил и к нам пристать. Очень странный и настойчивый, еле отбились от него. Я схватила дочку, и мы быстрее побежали в людное место. А он в это время переключился на других проходящих мимо детей, настойчиво уговаривая их подойти к нему», — сказано в посте. По словам женщины, намерения этого мужчины, мягко говоря, странные. «А между тем, напротив находится детский садик. Тагильчане, будьте бдительны, не отпускайте детей одних, не оставляйте детей без присмотра ни на минуту», — предупреждает тагильчан подписчица группы. Редакция агентства обратилась за комментарием в пресс-группу МУ МВД по Нижнему Тагилу. На звонок корреспондента никто не ответил. Ранее URA.RU писало, что жители екатеринбургского микрорайона ЖБИ заметили странного мужчину, обнимающего детей возле продуктового магазина. Мужчину, пристающего к детям, сфотографировала жительница Нижнего Тагила Фото: ЧП Нижний Тагил

Жители Нижнего Тагила (Свердловская область) заметили у детского сада на улице Газетной странного мужчину, пристающего к детям. Он завлекает их карандашом. Информация появилась в соцсети «ВКонтакте» «ЧП Нижний Тагил». «Странный тип ходит по улице и пристает к детям, якобы предлагает карандаш. Неадекватное поведение мужчины пугает детей. Мы с дочкой прогуливались, этот мужчина решил и к нам пристать. Очень странный и настойчивый, еле отбились от него. Я схватила дочку, и мы быстрее побежали в людное место. А он в это время переключился на других проходящих мимо детей, настойчиво уговаривая их подойти к нему», — сказано в посте. По словам женщины, намерения этого мужчины, мягко говоря, странные. «А между тем, напротив находится детский садик. Тагильчане, будьте бдительны, не отпускайте детей одних, не оставляйте детей без присмотра ни на минуту», — предупреждает тагильчан подписчица группы. Редакция агентства обратилась за комментарием в пресс-группу МУ МВД по Нижнему Тагилу. На звонок корреспондента никто не ответил. Ранее URA.RU писало, что жители екатеринбургского микрорайона ЖБИ заметили странного мужчину, обнимающего детей возле продуктового магазина.