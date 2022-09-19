19 сентября 2022

В свердловском городе мужчина заманивает детей карандашом

© Служба новостей «URA.RU»
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Коллекция старинных кукол. Курган , кукла, детская игрушка
Горожане заметили странного мужчину около детского сада Фото:

Жители Нижнего Тагила (Свердловская область) заметили у детского сада на улице Газетной странного мужчину, пристающего к детям. Он завлекает их карандашом. Информация появилась в соцсети «ВКонтакте» «ЧП Нижний Тагил».

«Странный тип ходит по улице и пристает к детям, якобы предлагает карандаш. Неадекватное поведение мужчины пугает детей. Мы с дочкой прогуливались, этот мужчина решил и к нам пристать. Очень странный и настойчивый, еле отбились от него. Я схватила дочку, и мы быстрее побежали в людное место. А он в это время переключился на других проходящих мимо детей, настойчиво уговаривая их подойти к нему», — сказано в посте.

По словам женщины, намерения этого мужчины, мягко говоря, странные. «А между тем, напротив находится детский садик. Тагильчане, будьте бдительны, не отпускайте детей одних, не оставляйте детей без присмотра ни на минуту», — предупреждает тагильчан подписчица группы.

Редакция агентства обратилась за комментарием в пресс-группу МУ МВД по Нижнему Тагилу. На звонок корреспондента никто не ответил. Ранее URA.RU писало, что жители екатеринбургского микрорайона ЖБИ заметили странного мужчину, обнимающего детей возле продуктового магазина.

Мужчину, пристающего к детям, сфотографировала жительница Нижнего Тагила
Фото:

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Жители Нижнего Тагила (Свердловская область) заметили у детского сада на улице Газетной странного мужчину, пристающего к детям. Он завлекает их карандашом. Информация появилась в соцсети «ВКонтакте» «ЧП Нижний Тагил». «Странный тип ходит по улице и пристает к детям, якобы предлагает карандаш. Неадекватное поведение мужчины пугает детей. Мы с дочкой прогуливались, этот мужчина решил и к нам пристать. Очень странный и настойчивый, еле отбились от него. Я схватила дочку, и мы быстрее побежали в людное место. А он в это время переключился на других проходящих мимо детей, настойчиво уговаривая их подойти к нему», — сказано в посте. По словам женщины, намерения этого мужчины, мягко говоря, странные. «А между тем, напротив находится детский садик. Тагильчане, будьте бдительны, не отпускайте детей одних, не оставляйте детей без присмотра ни на минуту», — предупреждает тагильчан подписчица группы. Редакция агентства обратилась за комментарием в пресс-группу МУ МВД по Нижнему Тагилу. На звонок корреспондента никто не ответил. Ранее URA.RU писало, что жители екатеринбургского микрорайона ЖБИ заметили странного мужчину, обнимающего детей возле продуктового магазина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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