В свердловском городе мужчина заманивает детей карандашом

Жители Нижнего Тагила (Свердловская область) заметили у детского сада на улице Газетной странного мужчину, пристающего к детям. Он завлекает их карандашом. Информация появилась в соцсети «ВКонтакте» «ЧП Нижний Тагил».
«Странный тип ходит по улице и пристает к детям, якобы предлагает карандаш. Неадекватное поведение мужчины пугает детей. Мы с дочкой прогуливались, этот мужчина решил и к нам пристать. Очень странный и настойчивый, еле отбились от него. Я схватила дочку, и мы быстрее побежали в людное место. А он в это время переключился на других проходящих мимо детей, настойчиво уговаривая их подойти к нему», — сказано в посте.
По словам женщины, намерения этого мужчины, мягко говоря, странные. «А между тем, напротив находится детский садик. Тагильчане, будьте бдительны, не отпускайте детей одних, не оставляйте детей без присмотра ни на минуту», — предупреждает тагильчан подписчица группы.
Редакция агентства обратилась за комментарием в пресс-группу МУ МВД по Нижнему Тагилу. На звонок корреспондента никто не ответил. Ранее URA.RU писало, что жители екатеринбургского микрорайона ЖБИ заметили странного мужчину, обнимающего детей возле продуктового магазина.
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