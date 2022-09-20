Мэрия Челябинска продает территорию промзоны под новый микрорайон

21 сентября 2022 в 18:12 Размер текста - 17 +

Общая площадь незастроенной территории составляет 2,58 гектара Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэрия Челябинска проведет аукцион по продаже земельного участка в рамках комплексного развития территории (КРТ) в промзоне Тракторозаводского района. Площадь земель составляет 25 тысяч 800 квадратных метров, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. «Комплексное развитие незастроенной территории в границах улицы Артиллерийской, проспекта Ленина, автодороги „Меридиан“ в Тракторозаводском районе города Челябинска осуществляется по инициативе органа местного самоуправления посредством проведения аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории. Общая площадь незастроенной территории составляет 2,58 гектара», — рассказали URA.RU в мэрии Челябинска. Согласно документации, на землях можно строить жилые дома выше девяти этажей, административные здания, поликлиники, школы, детские сады, ТРК и автопарковки. Неотъемлемой частью проекта КРТ является строительство социально значимых объектов, озеленение и благоустройство территории. Предельный срок реализации проекта — не более 7 лет. Ранее губернатор Алексей Текслер принял участие в стратегической сессии Минстроя России. Он рассказал, что в Челябинске будут застраивать жильем промышленные и заброшенные районы территории.

Мэрия Челябинска проведет аукцион по продаже земельного участка в рамках комплексного развития территории (КРТ) в промзоне Тракторозаводского района. Площадь земель составляет 25 тысяч 800 квадратных метров, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. «Комплексное развитие незастроенной территории в границах улицы Артиллерийской, проспекта Ленина, автодороги „Меридиан“ в Тракторозаводском районе города Челябинска осуществляется по инициативе органа местного самоуправления посредством проведения аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории. Общая площадь незастроенной территории составляет 2,58 гектара», — рассказали URA.RU в мэрии Челябинска. Согласно документации, на землях можно строить жилые дома выше девяти этажей, административные здания, поликлиники, школы, детские сады, ТРК и автопарковки. Неотъемлемой частью проекта КРТ является строительство социально значимых объектов, озеленение и благоустройство территории. Предельный срок реализации проекта — не более 7 лет. Ранее губернатор Алексей Текслер принял участие в стратегической сессии Минстроя России. Он рассказал, что в Челябинске будут застраивать жильем промышленные и заброшенные районы территории.