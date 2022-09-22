Драматург Коляда рассказал о мошенниках, зарабатывающих на мобилизации

Драматург Коляда: актеру Мелихову из Екатеринбурга предложили заплатить за избежание мобилизации

23 сентября 2022 в 15:01 Размер текста - 17 +

Судя по скриншотам от Николая Коляды, актер отверг предложение неизвестного Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбургский драматург Николай Коляда (возглавляет «Коляда-театр») рассказал о мошеннической схеме, которую пытались применить к его артисту. Из выложенной им переписки следует, что мужчине предложили заплатить за исключение его фамилии из неких списков. «Владислав Олегович, вы оказались в списках первичной мобилизации, завтра к вам придет повестка на Госуслуги (в действительности такие повестки не имеют силы — прим. URA.RU), в течение пары дней принесут сотрудники по месту прописки. У меня есть доступ к вашему делу, и я могу убрать из списков первичной мобилизации во вторую очередь, только во вторую (ее, возможно, и не будет). Цена моего риска — 150 тысяч рублей. Если вам нужна моя помощь в этом вопросе, именно сегодня, 23 сентября, пришлите сумму на биткоин-кошелек», — говорится в сообщении мошенника. «Артист Владислав Мелихов прислал мне переписку. Вот и мошенники уже активизировались. Какой ужас. Как людям стыд глаза не выест», — отреагировал Коляда на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября президентом России Владимиром Путиным. Министр обороны Сергей Шойгу утверждал, что призыв коснется лишь тех, кто находится в запасе. В первую очередь — служивших в армии, с учетом их специальностей и опыта. Студентов и срочников, отмечал Шойгу, это не затронет. Накануне URA.RU рассказывало, как отправляются на службу екатеринбуржцы. Скриншот: страница Николая Коляды во «ВКонтакте» Скриншот: страница Николая Коляды во «ВКонтакте»

Екатеринбургский драматург Николай Коляда (возглавляет «Коляда-театр») рассказал о мошеннической схеме, которую пытались применить к его артисту. Из выложенной им переписки следует, что мужчине предложили заплатить за исключение его фамилии из неких списков. «Владислав Олегович, вы оказались в списках первичной мобилизации, завтра к вам придет повестка на Госуслуги (в действительности такие повестки не имеют силы — прим. URA.RU), в течение пары дней принесут сотрудники по месту прописки. У меня есть доступ к вашему делу, и я могу убрать из списков первичной мобилизации во вторую очередь, только во вторую (ее, возможно, и не будет). Цена моего риска — 150 тысяч рублей. Если вам нужна моя помощь в этом вопросе, именно сегодня, 23 сентября, пришлите сумму на биткоин-кошелек», — говорится в сообщении мошенника. «Артист Владислав Мелихов прислал мне переписку. Вот и мошенники уже активизировались. Какой ужас. Как людям стыд глаза не выест», — отреагировал Коляда на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября президентом России Владимиром Путиным. Министр обороны Сергей Шойгу утверждал, что призыв коснется лишь тех, кто находится в запасе. В первую очередь — служивших в армии, с учетом их специальностей и опыта. Студентов и срочников, отмечал Шойгу, это не затронет. Накануне URA.RU рассказывало, как отправляются на службу екатеринбуржцы.