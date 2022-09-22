Власти в Пермском крае отреагировали на невыплату пособий семьям

Пермское минсоцразвития поставило на контроль проблему с невыплатой пособий семьям

Ранее многие семьи жаловались на большую задержку выплат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В минсоцразвития Пермского края держат на контроле проблему с задержкой выплат малоимущим и многодетным семьям. На 1 сентября эти группы населения должны были получить государственную помощь на покупку школьной и спортивной формы для своих детей. Некоторые семьи жаловались, что выплаты им сильно задерживают.

«Министерство социального развития Пермского края держит на особом контроле вопросы назначения мер поддержки. Так, в настоящее время, выплаты на покупку школьной формы уже произведена почти на 30 тысяч школьников из малоимущих семей», — рассказали URA.RU в министерстве.

В ведомстве также заявили, что выплаты получили все семьи со статусом малоимущих. С остальными сотрудники соцзащиты работают индивидуально. Мера поддержки выплачивается автоматически, посещать родителям органы соцзащиты не нужно.

Ранее URA.RU рассказывало, как многие пермские малоимущие семьи жаловались, что не могут получить выплаты на школьную форму для детей. Госпомощь пермякам обещали перечислить еще до 1 сентября, однако некоторым сообщили, что им придется подождать до ноября.