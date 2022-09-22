Пермские малоимущие жалуются на массовые задержки выплат пособий

Семьи жалуются, что их заставляют ждать выплат до ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Малоимущие многодетные семьи в Пермском крае жалуются на массовые задержки социальных выплат. Речь идет о пособиях на покупку школьной формы для детей к 1 сентября. Об этом URA.RU рассказала председатель РОО «За права многодетных Пермского края» Людмила Елтышева.

«Говорят многодетным семьям, что до конца ноября они не получат выплаты на форму. Выдали одной из многодетных после жалобы, но она была подана давно», — рассказала общественница. Пособия должны были прийти до 1 сентября.

Как сообщила Людмила Елтышева, очень много семей столкнулись с задержками таких выплат. Они рассказывают, что только в середине сентября узнали, что их даже не было в списках программы по выплате пособий. После обращения в органы соцзащиты в списки их снова включают, но при этом просят подождать до конца ноября. URA.RU направило запрос в минсоцразвития Пермского края.