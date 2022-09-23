Жители Подмосковья добровольно приходят в военкоматы для частичной мобилизации

24 сентября 2022 в 10:20 Размер текста - 17 +

Жители Подмосковья сами приходят в военкомат и просят их мобилизовать Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Подмосковья начали отправляться на спецоперацию, не дожидаясь повестки. Об этом рассказали сами добровольцы. В отдел военного комиссариата Московской области по городским округам Балашиха и Реутов пришел 55-летний Андрей. Еще накануне введения в стране частичной мобилизации мужчина принял решение вылететь в Белгород, чтобы оттуда уже отправиться на спецоперацию. В итоге рейс был перенесен. «Я еще с начала спецоперации хотел к ней [контрактной службе] присоединиться. Долго не решался, думал. У меня большая семья, не хотел их расстраивать. Но вот сейчас пришел в военкомат, спросил — нужны ли контрактники? Мне ответили, что нужны.<…> Наверное, адреналина в жизни не хватало», — рассказал он. Его слова приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня». Андрей рассказал, что он служил в Афганистане, попал на 1986—1988 годы. О своем желании добровольно принять участие в спецоперации рассказал и прапорщик Семен. Мужчина отслужил срочную службу в 2009—2010 годах. По словам интернет-издания, Семен также явился в военкомат, не дожидаясь повестки. Президент России Владимир Путин с 21 сентября вел в стране частичную мобилизацию в связи с проведением спецоперации на территории Украины. В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания. Ранее депутаты Госдумы также объяснили свое желание мобилизоваться.

Жители Подмосковья начали отправляться на спецоперацию, не дожидаясь повестки. Об этом рассказали сами добровольцы. В отдел военного комиссариата Московской области по городским округам Балашиха и Реутов пришел 55-летний Андрей. Еще накануне введения в стране частичной мобилизации мужчина принял решение вылететь в Белгород, чтобы оттуда уже отправиться на спецоперацию. В итоге рейс был перенесен. «Я еще с начала спецоперации хотел к ней [контрактной службе] присоединиться. Долго не решался, думал. У меня большая семья, не хотел их расстраивать. Но вот сейчас пришел в военкомат, спросил — нужны ли контрактники? Мне ответили, что нужны.<…> Наверное, адреналина в жизни не хватало», — рассказал он. Его слова приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня». Андрей рассказал, что он служил в Афганистане, попал на 1986—1988 годы. О своем желании добровольно принять участие в спецоперации рассказал и прапорщик Семен. Мужчина отслужил срочную службу в 2009—2010 годах. По словам интернет-издания, Семен также явился в военкомат, не дожидаясь повестки. Президент России Владимир Путин с 21 сентября вел в стране частичную мобилизацию в связи с проведением спецоперации на территории Украины. В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания. Ранее депутаты Госдумы также объяснили свое желание мобилизоваться.