Жители Подмосковья добровольно приходят в военкоматы для частичной мобилизации

Жители Подмосковья начали отправляться на спецоперацию, не дожидаясь повестки. Об этом рассказали сами добровольцы.
В отдел военного комиссариата Московской области по городским округам Балашиха и Реутов пришел 55-летний Андрей. Еще накануне введения в стране частичной мобилизации мужчина принял решение вылететь в Белгород, чтобы оттуда уже отправиться на спецоперацию. В итоге рейс был перенесен.
«Я еще с начала спецоперации хотел к ней [контрактной службе] присоединиться. Долго не решался, думал. У меня большая семья, не хотел их расстраивать. Но вот сейчас пришел в военкомат, спросил — нужны ли контрактники? Мне ответили, что нужны.<…> Наверное, адреналина в жизни не хватало», — рассказал он. Его слова приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня». Андрей рассказал, что он служил в Афганистане, попал на 1986—1988 годы.
О своем желании добровольно принять участие в спецоперации рассказал и прапорщик Семен. Мужчина отслужил срочную службу в 2009—2010 годах. По словам интернет-издания, Семен также явился в военкомат, не дожидаясь повестки.
Президент России Владимир Путин с 21 сентября вел в стране частичную мобилизацию в связи с проведением спецоперации на территории Украины. В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания. Ранее депутаты Госдумы также объяснили свое желание мобилизоваться.
Узнавайте все новости о мобилизации и ходе СВО на Украине из одного письма. Подпишитесь на наш дайджест!
Жители Подмосковья начали отправляться на спецоперацию, не дожидаясь повестки. Об этом рассказали сами добровольцы. В отдел военного комиссариата Московской области по городским округам Балашиха и Реутов пришел 55-летний Андрей. Еще накануне введения в стране частичной мобилизации мужчина принял решение вылететь в Белгород, чтобы оттуда уже отправиться на спецоперацию. В итоге рейс был перенесен. «Я еще с начала спецоперации хотел к ней [контрактной службе] присоединиться. Долго не решался, думал. У меня большая семья, не хотел их расстраивать. Но вот сейчас пришел в военкомат, спросил — нужны ли контрактники? Мне ответили, что нужны.<…> Наверное, адреналина в жизни не хватало», — рассказал он. Его слова приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня». Андрей рассказал, что он служил в Афганистане, попал на 1986—1988 годы. О своем желании добровольно принять участие в спецоперации рассказал и прапорщик Семен. Мужчина отслужил срочную службу в 2009—2010 годах. По словам интернет-издания, Семен также явился в военкомат, не дожидаясь повестки. Президент России Владимир Путин с 21 сентября вел в стране частичную мобилизацию в связи с проведением спецоперации на территории Украины. В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания. Ранее депутаты Госдумы также объяснили свое желание мобилизоваться.