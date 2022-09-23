Из-за тлеющего торфа Екатеринбург накрыт смогом уже третьи сутки (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники МЧС России по Свердловской области рассказали, что взяли под контроль обстановку с торфяным пожаром у деревни Большое Седельниково в Сысертском районе, из-за которого едкий смог накрыл Екатеринбург. Спасатели опубликовали видео с тушения пожара в telegram-канале «МЧС Свердловск».

«Сотрудники МЧС России стабилизировали обстановку на месте тления торфа в Свердловской области. Огнеборцы взяли под контроль обстановку с торфяным пожаром у деревни Большое Седельниково в Сысертском городском округе», — пояснили в ведомстве.

В ведомстве добавили, что основные усилия спасателей направлены на проливку отдельных очагов торфа на площади 35 гектаров. Сложность тушения связана с глубиной залегания тлеющих участков в толще торфяника, пояснили сотрудники МЧС. «Для повышения эффективности тушения перед проливкой огнеборцы перекапывают верхний слой грунта шанцевым инструментом. Проводится обводнение каналов торфяника для его насыщения влагой», — резюмировали огнеборцы.

По данным спасателей, вредных примесей в воздухе не обнаружено. Несмотря на это, жители Екатеринбурга продолжают жаловаться на невыносимый запах гари и сильный смог. В тушении пожара задействованы 136 человек личного состава и 20 единиц спецтехники. Но общая группировка участников тушения составляет 202 человека и 35 единиц техники.

Ранее URA.RU писало, что утром 22 сентября жители Екатеринбурга пожаловались на едкий запах гари. Горожанам стало трудно дышать, а здания Екатеринбурга заволокло смогом.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, что причиной стал пожар в районе деревни Большое Седельниково. Позже власти города рассказали, что спасатели используют бульдозеры, чтобы потушить пожар на 40 гектарах, который стал причиной появления едкого смога.

Фото: telegram-канал «МЧС Свердловск»

Фото: telegram-канал «МЧС Свердловск»

Фото: telegram-канал «МЧС Свердловск»

Фото: telegram-канал «МЧС Свердловск»

Фото: telegram-канал «МЧС Свердловск»