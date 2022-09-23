Сотрудники МЧС России по Свердловской области рассказали, что взяли под контроль обстановку с торфяным пожаром у деревни Большое Седельниково в Сысертском районе, из-за которого едкий смог накрыл Екатеринбург. Спасатели опубликовали видео с тушения пожара в telegram-канале «МЧС Свердловск».
«Сотрудники МЧС России стабилизировали обстановку на месте тления торфа в Свердловской области. Огнеборцы взяли под контроль обстановку с торфяным пожаром у деревни Большое Седельниково в Сысертском городском округе», — пояснили в ведомстве.
В ведомстве добавили, что основные усилия спасателей направлены на проливку отдельных очагов торфа на площади 35 гектаров. Сложность тушения связана с глубиной залегания тлеющих участков в толще торфяника, пояснили сотрудники МЧС. «Для повышения эффективности тушения перед проливкой огнеборцы перекапывают верхний слой грунта шанцевым инструментом. Проводится обводнение каналов торфяника для его насыщения влагой», — резюмировали огнеборцы.
По данным спасателей, вредных примесей в воздухе не обнаружено. Несмотря на это, жители Екатеринбурга продолжают жаловаться на невыносимый запах гари и сильный смог. В тушении пожара задействованы 136 человек личного состава и 20 единиц спецтехники. Но общая группировка участников тушения составляет 202 человека и 35 единиц техники.
Ранее URA.RU писало, что утром 22 сентября жители Екатеринбурга пожаловались на едкий запах гари. Горожанам стало трудно дышать, а здания Екатеринбурга заволокло смогом.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, что причиной стал пожар в районе деревни Большое Седельниково. Позже власти города рассказали, что спасатели используют бульдозеры, чтобы потушить пожар на 40 гектарах, который стал причиной появления едкого смога.
Сотрудники МЧС России по Свердловской области рассказали, что взяли под контроль обстановку с торфяным пожаром у деревни Большое Седельниково в Сысертском районе, из-за которого едкий смог накрыл Екатеринбург. Спасатели опубликовали видео с тушения пожара в telegram-канале «МЧС Свердловск». «Сотрудники МЧС России стабилизировали обстановку на месте тления торфа в Свердловской области. Огнеборцы взяли под контроль обстановку с торфяным пожаром у деревни Большое Седельниково в Сысертском городском округе», — пояснили в ведомстве. В ведомстве добавили, что основные усилия спасателей направлены на проливку отдельных очагов торфа на площади 35 гектаров. Сложность тушения связана с глубиной залегания тлеющих участков в толще торфяника, пояснили сотрудники МЧС. «Для повышения эффективности тушения перед проливкой огнеборцы перекапывают верхний слой грунта шанцевым инструментом. Проводится обводнение каналов торфяника для его насыщения влагой», — резюмировали огнеборцы. По данным спасателей, вредных примесей в воздухе не обнаружено. Несмотря на это, жители Екатеринбурга продолжают жаловаться на невыносимый запах гари и сильный смог. В тушении пожара задействованы 136 человек личного состава и 20 единиц спецтехники. Но общая группировка участников тушения составляет 202 человека и 35 единиц техники. Ранее URA.RU писало, что утром 22 сентября жители Екатеринбурга пожаловались на едкий запах гари. Горожанам стало трудно дышать, а здания Екатеринбурга заволокло смогом. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, что причиной стал пожар в районе деревни Большое Седельниково. Позже власти города рассказали, что спасатели используют бульдозеры, чтобы потушить пожар на 40 гектарах, который стал причиной появления едкого смога.