21 сентября 2022

Куйвашев объяснил появление едкого смога в Екатеринбурге

Евгений Куйвашев: запах гари в Екатеринбурге появился из-за крупного пожара на юге города
© Служба новостей «URA.RU»
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Общественный форум в поддержку кандидатуры Евгения Куйвашева. Екатеринбург, куйвашев портрет
Евгений Куйвашев рассказал о пожаре к югу от Екатеринбурга Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал причиной едкого смога в Екатеринбурге крупный пожар в районе деревни Большое Седельниково. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Главная причина [едкого смога] — в торфяном пожаре на юго-востоке, в районе деревни Большое Седельниково. Вчера МЧС локализовало пожар», — написал Куйвашев.

Он подчеркнул, что спасатели регионального ГУ МЧС и сотрудники Авиалесоохраны продолжают бороться с огнем. При этом в Свердловской области сложилась сложная ситуация с пожарами — с понедельника было найдено 29 очагов.

Ранее читатели URA.RU сообщали о сильном смоге, из-за которого в центре Екатеринбурга было сложно дышать. Запах гари усилился утром 22 сентября, из-за чего спасатели порекомендовали реже выходить на улицу, пить больше воды и по возможности носить защитные маски, смоченные водой.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал причиной едкого смога в Екатеринбурге крупный пожар в районе деревни Большое Седельниково. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Главная причина [едкого смога] — в торфяном пожаре на юго-востоке, в районе деревни Большое Седельниково. Вчера МЧС локализовало пожар», — написал Куйвашев. Он подчеркнул, что спасатели регионального ГУ МЧС и сотрудники Авиалесоохраны продолжают бороться с огнем. При этом в Свердловской области сложилась сложная ситуация с пожарами — с понедельника было найдено 29 очагов. Ранее читатели URA.RU сообщали о сильном смоге, из-за которого в центре Екатеринбурга было сложно дышать. Запах гари усилился утром 22 сентября, из-за чего спасатели порекомендовали реже выходить на улицу, пить больше воды и по возможности носить защитные маски, смоченные водой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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