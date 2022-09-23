23 сентября 2022

Такси в Челябинске протащило пассажирку по асфальту. Видео

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Клипарт. Магнитогорск, скорая помощь
Женщина получила травмы Фото:

Водитель такси в Челябинске не заметил, что вышедшей из салона пассажирке дверью зажало одежду, и начал движение. В результате женщина получила травмы, сообщили URA.RU в ГИБДД Челябинска.

«В 14:20 на улице Сталеваров, 37, водитель 1961 года рождения за рулем „Лада Ларгус“ высадил на остановке троих пассажиров. Женщине 1969 года рождения, которая вышла с переднего пассажирского места, прижало дверью одежду. Водитель не обратил на это внимания, начал движение, в результате автомобиль протащил женщину несколько метров», — рассказали в ведомстве.

По данным Госавтоинспекции, пассажирка получила травмы. Очевидцы в соцсетях пишут, что во время поездки у пассажиров возник конфликт с водителем, из-за которого он поспешил уехать. По факту происшествия ведется проверка.

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Водитель такси в Челябинске не заметил, что вышедшей из салона пассажирке дверью зажало одежду, и начал движение. В результате женщина получила травмы, сообщили URA.RU в ГИБДД Челябинска. «В 14:20 на улице Сталеваров, 37, водитель 1961 года рождения за рулем „Лада Ларгус“ высадил на остановке троих пассажиров. Женщине 1969 года рождения, которая вышла с переднего пассажирского места, прижало дверью одежду. Водитель не обратил на это внимания, начал движение, в результате автомобиль протащил женщину несколько метров», — рассказали в ведомстве. По данным Госавтоинспекции, пассажирка получила травмы. Очевидцы в соцсетях пишут, что во время поездки у пассажиров возник конфликт с водителем, из-за которого он поспешил уехать. По факту происшествия ведется проверка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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