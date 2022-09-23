В ХМАО никто не пришел на анонсированные молодежным движением «Весна» митинги против мобилизации, передают журналисты URA.RU из Нижневартовка, Сургута и Ханты-Мансийска.
«Центральные площади городов заполнены только полицейскими и патрульными машинами. Протестующих нет, задержанных или доставленных в отделы полиции тоже», — отмечают сотрудники агентства.
В полиции ХМАО агентству подтвердили, что на момент написания новости ни в одном городе региона протесты не проходят, а задержаний нет. Тем не менее, силовики продолжают патрулирование. При этом на прошедшие накануне митинги в поддержку СВО и референдумов по вопросу вхождения в состав России освобожденных территорий Донбасса, пришли больше трех тысяч человек.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске и Нягани прошли митинги в поддержку референдума по присоединению территорий Донбасса к России. Свое мнение по этому поводу уже высказали и беженцы, которые голосуют на территории Югры. Для них воссоединение с Россией — возможность вернуть мир и остановить многолетний геноцид со стороны украинских властей.
Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Она направлена на прекращение восьмилетнего геноцида русских со стороны украинского режима. Референдум по вопросу вхождения в состав РФ освобожденных территорий Украины проходит с 23 по 27 сентября.
Видео с площади Сургута
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