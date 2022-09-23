На незаконные митинги против мобилизации в ХМАО никто не пришел. Видео

24 сентября 2022 в 18:43 Размер текста - 17 +

Жители Нижневартовска, Сургута и Ханты-Мансийска не пришли на незаконные митинги Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В ХМАО никто не пришел на анонсированные молодежным движением «Весна» митинги против мобилизации, передают журналисты URA.RU из Нижневартовка, Сургута и Ханты-Мансийска. «Центральные площади городов заполнены только полицейскими и патрульными машинами. Протестующих нет, задержанных или доставленных в отделы полиции тоже», — отмечают сотрудники агентства. В полиции ХМАО агентству подтвердили, что на момент написания новости ни в одном городе региона протесты не проходят, а задержаний нет. Тем не менее, силовики продолжают патрулирование. При этом на прошедшие накануне митинги в поддержку СВО и референдумов по вопросу вхождения в состав России освобожденных территорий Донбасса, пришли больше трех тысяч человек. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске и Нягани прошли митинги в поддержку референдума по присоединению территорий Донбасса к России. Свое мнение по этому поводу уже высказали и беженцы, которые голосуют на территории Югры. Для них воссоединение с Россией — возможность вернуть мир и остановить многолетний геноцид со стороны украинских властей. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Она направлена на прекращение восьмилетнего геноцида русских со стороны украинского режима. Референдум по вопросу вхождения в состав РФ освобожденных территорий Украины проходит с 23 по 27 сентября. Видео с площади Сургута

В ХМАО никто не пришел на анонсированные молодежным движением «Весна» митинги против мобилизации, передают журналисты URA.RU из Нижневартовка, Сургута и Ханты-Мансийска. «Центральные площади городов заполнены только полицейскими и патрульными машинами. Протестующих нет, задержанных или доставленных в отделы полиции тоже», — отмечают сотрудники агентства. В полиции ХМАО агентству подтвердили, что на момент написания новости ни в одном городе региона протесты не проходят, а задержаний нет. Тем не менее, силовики продолжают патрулирование. При этом на прошедшие накануне митинги в поддержку СВО и референдумов по вопросу вхождения в состав России освобожденных территорий Донбасса, пришли больше трех тысяч человек. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске и Нягани прошли митинги в поддержку референдума по присоединению территорий Донбасса к России. Свое мнение по этому поводу уже высказали и беженцы, которые голосуют на территории Югры. Для них воссоединение с Россией — возможность вернуть мир и остановить многолетний геноцид со стороны украинских властей. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Она направлена на прекращение восьмилетнего геноцида русских со стороны украинского режима. Референдум по вопросу вхождения в состав РФ освобожденных территорий Украины проходит с 23 по 27 сентября. Видео с площади Сургута