«Уралвагонзавод» устроил митинг в честь итогов референдума о присоединении ЛДНР к России

28 сентября 2022 в 17:29 Размер текста - 17 +

«Уралвагонзавод» приветствует итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях Фото: представители предприятия «Уралвагонзавод» новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Нижнетагильский «Уралвагонзавод» организовал митинг в поддержку вхождения ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской области Украины в состав России. Об этом сообщили представители предприятия. «„Уралвагонзавод“ приветствует итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Сотни работников и ветеранов Уралвагонзавода вышли на площадь перед Центральной проходной предприятия в Нижнем Тагиле. Собравшиеся от всего сердца выразили единодушную горячую поддержку жителям регионов, которые проголосовали за вхождение в Россию», — сообщили представители завода. О желании войти в состав России власти ЛНР и ДНР объявили 19 сентября. А руководство Запорожской и Херсонской областей — 20 сентября. Так, 23 сентября в центре Екатеринбурга, у Дворца молодежи, прошел митинг в поддержку вхождения ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской области Украины в состав России. Хедлайнером мероприятия выступил музыкант Вадим Самойлов («Агата Кристи»). С 24 февраля РФ проводит спецоперацию по защите населения этих и других территорий Украины от националистов, поддерживаемых киевским режимом. Фото: представители предприятия «Уралвагонзавод» Фото: представители предприятия «Уралвагонзавод»

Нижнетагильский «Уралвагонзавод» организовал митинг в поддержку вхождения ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской области Украины в состав России. Об этом сообщили представители предприятия. «„Уралвагонзавод“ приветствует итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Сотни работников и ветеранов Уралвагонзавода вышли на площадь перед Центральной проходной предприятия в Нижнем Тагиле. Собравшиеся от всего сердца выразили единодушную горячую поддержку жителям регионов, которые проголосовали за вхождение в Россию», — сообщили представители завода. О желании войти в состав России власти ЛНР и ДНР объявили 19 сентября. А руководство Запорожской и Херсонской областей — 20 сентября. Так, 23 сентября в центре Екатеринбурга, у Дворца молодежи, прошел митинг в поддержку вхождения ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской области Украины в состав России. Хедлайнером мероприятия выступил музыкант Вадим Самойлов («Агата Кристи»). С 24 февраля РФ проводит спецоперацию по защите населения этих и других территорий Украины от националистов, поддерживаемых киевским режимом.