Власти объяснили, какими вещами обеспечат мобилизованных пермяков

Пермские власти не видят необходимости покупки мобилизованными вещей за свой счет

28 сентября 2022 в 15:38 Размер текста - 17 +

Пермяки получат необходимое снаряжение Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Минобороны обеспечит мобилизованных пермяков всем необходимым обмундированием, снаряжением и провизией. Такой ответ на странице губернатора Дмитрия Махонина в соцсети «ВКонтакте» получила жительница Пермского края Юлия Бояршина. Женщина попросила министерство территориальной безопасности края объяснить, почему мобилизованные «должны собираться за свой счет». «Все мобилизованные будут обеспечены качественной зимней одеждой, также как и действующие военнослужащие ВС РФ. Обмундирование выдается сразу после прибытия в воинскую часть. Кроме того, мобилизованные обеспечиваются снаряжением и средствами индивидуальной бронезащиты (бронежилет, каска, очки, спальный мешок, разгрузки, подсумки и др.), сухпайком на двое суток (индивидуальный рацион питания). Дополнительных закупок не требуется», — пояснили в минтербезопасности. Ранее член президиума общероссийской общественной организации «Офицеры России», ветеран вооруженных сил РФ Юрий Чмутин перечислил список обязательных вещей, которые понадобятся мобилизованным. В свою очередь, принимавшие участие в СВО пермские контрактники Максим Кадаев и Александр Григоренко составили списки вещей, снаряжения и медикаментов, необходимых в зоне спецоперации.

Минобороны обеспечит мобилизованных пермяков всем необходимым обмундированием, снаряжением и провизией. Такой ответ на странице губернатора Дмитрия Махонина в соцсети «ВКонтакте» получила жительница Пермского края Юлия Бояршина. Женщина попросила министерство территориальной безопасности края объяснить, почему мобилизованные «должны собираться за свой счет». «Все мобилизованные будут обеспечены качественной зимней одеждой, также как и действующие военнослужащие ВС РФ. Обмундирование выдается сразу после прибытия в воинскую часть. Кроме того, мобилизованные обеспечиваются снаряжением и средствами индивидуальной бронезащиты (бронежилет, каска, очки, спальный мешок, разгрузки, подсумки и др.), сухпайком на двое суток (индивидуальный рацион питания). Дополнительных закупок не требуется», — пояснили в минтербезопасности. Ранее член президиума общероссийской общественной организации «Офицеры России», ветеран вооруженных сил РФ Юрий Чмутин перечислил список обязательных вещей, которые понадобятся мобилизованным. В свою очередь, принимавшие участие в СВО пермские контрактники Максим Кадаев и Александр Григоренко составили списки вещей, снаряжения и медикаментов, необходимых в зоне спецоперации.