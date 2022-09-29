29 сентября 2022

Тюменцы установили детскую площадку в подшефном городе ЛНР

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, детская площадка
Тюменская область установила детскую площадку в Краснодоне (архивное фото) Фото:

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области организовал работу по установке детской площадки в Краснодоне (ЛНР). Об этом сообщается на официальном сайте департамента.

«Департаментом ЖКХ ТО организована работа по установке детской площадки в парке имени „Молодой гвардии“ в городе Краснодоне», — говорится в сообщении. Там отметили, что детскую площадку смогли посетить дети в день 80-летия создания и подвига «Молодой гвардии».

Ранее URA.RU писало, что Тюменская область взяла шефство над городом в ЛНР на фоне проведения спецоперации РФ на Украине. Губернатор региона Александр Моор лично приехал в Краснодон и подписал договор о сотрудничестве. После чего Тюменская область начала ремонтировать больницы, дороги и школы в Краснодоне и Красндонском районе. Кроме того, тюменский регион предоставляет жителям ЛНР медицинскую помощь, а детям отдых в лагерях.

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Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области организовал работу по установке детской площадки в Краснодоне (ЛНР). Об этом сообщается на официальном сайте департамента. «Департаментом ЖКХ ТО организована работа по установке детской площадки в парке имени „Молодой гвардии“ в городе Краснодоне», — говорится в сообщении. Там отметили, что детскую площадку смогли посетить дети в день 80-летия создания и подвига «Молодой гвардии». Ранее URA.RU писало, что Тюменская область взяла шефство над городом в ЛНР на фоне проведения спецоперации РФ на Украине. Губернатор региона Александр Моор лично приехал в Краснодон и подписал договор о сотрудничестве. После чего Тюменская область начала ремонтировать больницы, дороги и школы в Краснодоне и Красндонском районе. Кроме того, тюменский регион предоставляет жителям ЛНР медицинскую помощь, а детям отдых в лагерях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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