Тюменцы установили детскую площадку в подшефном городе ЛНР

Тюменская область установила детскую площадку в Краснодоне (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области организовал работу по установке детской площадки в Краснодоне (ЛНР). Об этом сообщается на официальном сайте департамента.

«Департаментом ЖКХ ТО организована работа по установке детской площадки в парке имени „Молодой гвардии“ в городе Краснодоне», — говорится в сообщении. Там отметили, что детскую площадку смогли посетить дети в день 80-летия создания и подвига «Молодой гвардии».

Ранее URA.RU писало, что Тюменская область взяла шефство над городом в ЛНР на фоне проведения спецоперации РФ на Украине. Губернатор региона Александр Моор лично приехал в Краснодон и подписал договор о сотрудничестве. После чего Тюменская область начала ремонтировать больницы, дороги и школы в Краснодоне и Красндонском районе. Кроме того, тюменский регион предоставляет жителям ЛНР медицинскую помощь, а детям отдых в лагерях.