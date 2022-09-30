В Екатеринбурге завершились поиски 45-летней местной жительницы Надежды Викуловой (Щербаковой). Ее нашли мертвой, сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» на странице свердловского отделения «ВКонтакте».
«Найдена, погибла. Соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении волонтеров. Надежда пропала 28 сентября, в тот же день волонтеры начали ее поиски. Днем 29-го октября в группе появился пост о том, что женщина найдена мертвой. URA.RU направил запрос в региональное управление Следственного комитета, чтобы подтвердить информацию. На момент публикации ответ не поступил.
В Свердловской области продолжаются поиски 42-летней Марты Богдановой. Она пропала 29 сентября в Первоуральске, родные предполагают, что женщина может находиться в Екатеринбурге.
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