30 сентября 2022

В Екатеринбурге нашли мертвой женщину, которую искали волонтеры. Фото

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Гимназия 175. Казань, следственный комитет, школа175, гимназия175
Надежду Викулову искали сутки и нашли мертвой Фото:

В Екатеринбурге завершились поиски 45-летней местной жительницы Надежды Викуловой (Щербаковой). Ее нашли мертвой, сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» на странице свердловского отделения «ВКонтакте».

«Найдена, погибла. Соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении волонтеров. Надежда пропала 28 сентября, в тот же день волонтеры начали ее поиски. Днем 29-го октября в группе появился пост о том, что женщина найдена мертвой. URA.RU направил запрос в региональное управление Следственного комитета, чтобы подтвердить информацию. На момент публикации ответ не поступил.

В Свердловской области продолжаются поиски 42-летней Марты Богдановой. Она пропала 29 сентября в Первоуральске, родные предполагают, что женщина может находиться в Екатеринбурге.

Надежда была одета в черную куртку, черные джинсы и синие кроссовки
Фото:

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В Екатеринбурге завершились поиски 45-летней местной жительницы Надежды Викуловой (Щербаковой). Ее нашли мертвой, сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» на странице свердловского отделения «ВКонтакте». «Найдена, погибла. Соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении волонтеров. Надежда пропала 28 сентября, в тот же день волонтеры начали ее поиски. Днем 29-го октября в группе появился пост о том, что женщина найдена мертвой. URA.RU направил запрос в региональное управление Следственного комитета, чтобы подтвердить информацию. На момент публикации ответ не поступил. В Свердловской области продолжаются поиски 42-летней Марты Богдановой. Она пропала 29 сентября в Первоуральске, родные предполагают, что женщина может находиться в Екатеринбурге.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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