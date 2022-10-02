УрФУ окажет помощь студентам, чьи родители попали под мобилизацию

УрФУ поддержит студентов, чьи родители были призваны во время частичной мобилизации Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Студентам Уральского федерального университета (УрФУ), чьи родители были призваны в рамках частичной мобилизации, будет предоставлена материальная помощь в заявительном порядке. Об этом заявили в университетской комиссии под председательством проректора по воспитательной работе.

«Студентам, у которых были мобилизованы родители, опекуны или супруги, материальная помощь будет предоставлена в заявительном порядке. Инициирована адресная помощь 189 инвалидам первой и второй группы, а также инвалидам с детства; девяти студентам, прибывшим из зоны СВО; 23 детям погибших или тяжелораненых участников СВО», — сказано в telegram-канале университета.

При этом отмечается, что все нуждающиеся студенты очной формы обучения бюджетной основы получат деньги по упрощенной схеме. «Теперь писать заявления и отчитываться чеками не требуется», — уточнили в УрФУ.

С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). Ранее горячую линию для семей мобилизованных открыли в Министерстве обороны РФ.