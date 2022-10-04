04 октября 2022

В челябинской школе обнаружили опасное вещество

© Служба новостей «URA.RU»
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Радиация на улице Труда. Челябинск, мчс, радиация, служба спасения, спасатели, заражено
На стадионе школы обнаружили ртуть Фото:

В Челябинске на стадионе одной из школ обнаружили опасное вещество — ртуть. Как сообщили в поисково-спасательной службе (ПСС) региона, вещество было разлито по дорожкам и скамейкам.

«На стадионе одной из школ на улице 3-го Интернационала обнаружена ртуть, разлитая прямо на асфальтовой дорожке и на скамейках. Спасатели собрали около 50 граммов вещества», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС области.

В ведомстве отметили, что после сбора ртути поверхность обработали спецраствором. После измерения газоанализатором — превышений предельно допустимых концентраций паров ртути не выявлено.

В августе разлитая ртуть была обнаружена в здании бизнес-центра в Магнитогорске. Количество шариков вещества соответствовало количеству ртути из обычного градусника.

Российское законодательство запрещает выбрасывать ртутьсодержащие лампы, бытовые ртутные градусники и другие подобные отходы в контейнеры для твердых коммунальных отходов или канализацию. При попадании в организм ртуть оказывает токсичное воздействие на пищеварительную, иммунную и нервную системы. Кроме этого, поражаются кожа, почки, легкие и глаза.

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В Челябинске на стадионе одной из школ обнаружили опасное вещество — ртуть. Как сообщили в поисково-спасательной службе (ПСС) региона, вещество было разлито по дорожкам и скамейкам. «На стадионе одной из школ на улице 3-го Интернационала обнаружена ртуть, разлитая прямо на асфальтовой дорожке и на скамейках. Спасатели собрали около 50 граммов вещества», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС области. В ведомстве отметили, что после сбора ртути поверхность обработали спецраствором. После измерения газоанализатором — превышений предельно допустимых концентраций паров ртути не выявлено. В августе разлитая ртуть была обнаружена в здании бизнес-центра в Магнитогорске. Количество шариков вещества соответствовало количеству ртути из обычного градусника. Российское законодательство запрещает выбрасывать ртутьсодержащие лампы, бытовые ртутные градусники и другие подобные отходы в контейнеры для твердых коммунальных отходов или канализацию. При попадании в организм ртуть оказывает токсичное воздействие на пищеварительную, иммунную и нервную системы. Кроме этого, поражаются кожа, почки, легкие и глаза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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