04 октября 2022

На свердловском заводе родственникам мобилизованных разрешили взять отпуск

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Отправка мобилизованных свердловчан с Верх-Исетского военкомата. Екатеринбург, мобилизация, военный призыв, призыв в армию
Проводы мобилизованных или призванных в армию не отразятся на финансах заводчан «Серовского механического завода» Фото:

Сотрудники АО «Серовский механический завод» могут взять дополнительный отпуск для того, чтобы проводить родственников, которые отправились служить в армию или были мобилизованы. Работники гарантированно могут рассчитывать на два оплачиваемых дня.

«Двусторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений АО „Серовский механический завод“ принято решение о внесении изменений в пункт 6.12 коллективного договора предприятия раздела „Социальные гарантии, льготы и компенсации“», — сообщает издание завода «Трудовая вахта». Согласна новой редакции договора, работники могут взять дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве двух дней для проводов детей в армию, а также в тех случаях, когда их родных (ребенка,супруга) призвали на военную службу по мобилизации.

Частичная мобилизация в России объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт. Всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.

Все новости про частичную мобилизацию в Свердловской области мы публикуем в нашем Telegram канале. Подпишись — https://t.me/EkatskoeChtivo

Сотрудники АО «Серовский механический завод» могут взять дополнительный отпуск для того, чтобы проводить родственников, которые отправились служить в армию или были мобилизованы. Работники гарантированно могут рассчитывать на два оплачиваемых дня. «Двусторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений АО „Серовский механический завод“ принято решение о внесении изменений в пункт 6.12 коллективного договора предприятия раздела „Социальные гарантии, льготы и компенсации“», — сообщает издание завода «Трудовая вахта». Согласна новой редакции договора, работники могут взять дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве двух дней для проводов детей в армию, а также в тех случаях, когда их родных (ребенка,супруга) призвали на военную службу по мобилизации. Частичная мобилизация в России объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт. Всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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