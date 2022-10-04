На свердловском заводе родственникам мобилизованных разрешили взять отпуск

Сотрудники АО «Серовский механический завод» могут взять дополнительный отпуск для того, чтобы проводить родственников, которые отправились служить в армию или были мобилизованы. Работники гарантированно могут рассчитывать на два оплачиваемых дня.
«Двусторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений АО „Серовский механический завод“ принято решение о внесении изменений в пункт 6.12 коллективного договора предприятия раздела „Социальные гарантии, льготы и компенсации“», — сообщает издание завода «Трудовая вахта». Согласна новой редакции договора, работники могут взять дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве двух дней для проводов детей в армию, а также в тех случаях, когда их родных (ребенка,супруга) призвали на военную службу по мобилизации.
Частичная мобилизация в России объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт. Всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.
Все новости про частичную мобилизацию в Свердловской области мы публикуем в нашем Telegram канале. Подпишись — https://t.me/EkatskoeChtivo
Сотрудники АО «Серовский механический завод» могут взять дополнительный отпуск для того, чтобы проводить родственников, которые отправились служить в армию или были мобилизованы. Работники гарантированно могут рассчитывать на два оплачиваемых дня. «Двусторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений АО „Серовский механический завод“ принято решение о внесении изменений в пункт 6.12 коллективного договора предприятия раздела „Социальные гарантии, льготы и компенсации“», — сообщает издание завода «Трудовая вахта». Согласна новой редакции договора, работники могут взять дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве двух дней для проводов детей в армию, а также в тех случаях, когда их родных (ребенка,супруга) призвали на военную службу по мобилизации. Частичная мобилизация в России объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт. Всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.