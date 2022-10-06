На Украине погиб артиллерист из Пермского края

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, погибший, похороны, смерть, триколор, флаг россии, гроб, солдат
Прощание с погибшим пройдет 7 октября Фото:

Во время проведения спецоперации на территории Украины погиб уроженец поселка Затон (Пермский край) Александр Евтушенко. Он служил в артиллерийской боевой бригаде в звании сержанта, сообщается в группе администрации Соликамска в соцсети «ВКонтакте».

«Во время специальной военной операции на Украине при исполнении служебного долга героически погиб сержант артиллерийской боевой бригады Евтушенко Александр Александрович. Администрация Соликамского городского округа выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра», — сообщается в паблике. Прощание с погибшим состоится 7 октября в ДК «Прикамье».

Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее вынужденной. Также 21 сентября глава государства объявил о частичной мобилизации в стране. В планах Минобороны призвать более 300 тысяч человек.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Перми - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Во время проведения спецоперации на территории Украины погиб уроженец поселка Затон (Пермский край) Александр Евтушенко. Он служил в артиллерийской боевой бригаде в звании сержанта, сообщается в группе администрации Соликамска в соцсети «ВКонтакте». «Во время специальной военной операции на Украине при исполнении служебного долга героически погиб сержант артиллерийской боевой бригады Евтушенко Александр Александрович. Администрация Соликамского городского округа выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра», — сообщается в паблике. Прощание с погибшим состоится 7 октября в ДК «Прикамье». Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее вынужденной. Также 21 сентября глава государства объявил о частичной мобилизации в стране. В планах Минобороны призвать более 300 тысяч человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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