На Украине погиб артиллерист из Пермского края

06 октября 2022 в 17:19 Размер текста - 17 +

Прощание с погибшим пройдет 7 октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Во время проведения спецоперации на территории Украины погиб уроженец поселка Затон (Пермский край) Александр Евтушенко. Он служил в артиллерийской боевой бригаде в звании сержанта, сообщается в группе администрации Соликамска в соцсети «ВКонтакте». «Во время специальной военной операции на Украине при исполнении служебного долга героически погиб сержант артиллерийской боевой бригады Евтушенко Александр Александрович. Администрация Соликамского городского округа выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра», — сообщается в паблике. Прощание с погибшим состоится 7 октября в ДК «Прикамье». Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее вынужденной. Также 21 сентября глава государства объявил о частичной мобилизации в стране. В планах Минобороны призвать более 300 тысяч человек.

Во время проведения спецоперации на территории Украины погиб уроженец поселка Затон (Пермский край) Александр Евтушенко. Он служил в артиллерийской боевой бригаде в звании сержанта, сообщается в группе администрации Соликамска в соцсети «ВКонтакте». «Во время специальной военной операции на Украине при исполнении служебного долга героически погиб сержант артиллерийской боевой бригады Евтушенко Александр Александрович. Администрация Соликамского городского округа выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра», — сообщается в паблике. Прощание с погибшим состоится 7 октября в ДК «Прикамье». Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее вынужденной. Также 21 сентября глава государства объявил о частичной мобилизации в стране. В планах Минобороны призвать более 300 тысяч человек.