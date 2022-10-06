На Украине погиб артиллерист из Пермского края

Во время проведения спецоперации на территории Украины погиб уроженец поселка Затон (Пермский край) Александр Евтушенко. Он служил в артиллерийской боевой бригаде в звании сержанта, сообщается в группе администрации Соликамска в соцсети «ВКонтакте».
«Во время специальной военной операции на Украине при исполнении служебного долга героически погиб сержант артиллерийской боевой бригады Евтушенко Александр Александрович. Администрация Соликамского городского округа выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра», — сообщается в паблике. Прощание с погибшим состоится 7 октября в ДК «Прикамье».
Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее вынужденной. Также 21 сентября глава государства объявил о частичной мобилизации в стране. В планах Минобороны призвать более 300 тысяч человек.
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